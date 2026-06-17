Europei, sciabola maschile: Gallo a un passo dal podio

La Francia non delude agli Europei di sciabola maschile ad Antony: Michele Gallo sfiora il podio, ma la festa è tutta francese

Antony celebra la festa francese nella sciabola maschile. I padroni di casa dominano la prova individuale con una doppietta che sa di beffa per l’Italia, costretta a guardare da vicino il podio senza poterlo toccare.

Il titolo continentale va al collo di Jean-Philippe Patrice, che firma il primo oro della carriera in una finale combattutissima contro il connazionale Maxime Pianfetti. 15-13 il punteggio finale, con Patrice che ha la meglio nei frangenti decisivi e si gode il trionfo davanti al pubblico di casa.

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Sul gradino più basso del podio salgono il rumeno George Dragomir e l’ungherese Andras Szatmari, entrambi fermati in semifinale rispettivamente da Patrice (15-7) e Pianfetti (15-12).

L’Italia sfiora un grande podio con Gallo: esulta la Francia

L’Italia deve invece leccarsi le ferite per l’occasione mancata. Michele Gallo sfiora l’impresa europea con un pizzico di sfortuna: il campano arriva ai quarti di finale e si arrende solo all’ultima stoccata contro Patrice, quel 15-14 che sa di maledetto.

Prima di quel fatale assalto, Gallo aveva dimostrato grande condizione eliminando il russo Danilenko (15-10) e lo spagnolo Florez (15-9). Tanti rimpianti per un podio che è stato davvero a portata di lama.

Giornata no per gli altri azzurri, tutti fuori ai sedicesimi. Matteo Torre cede al francese Sebastien Patrice (15-11), Cosimo Bertini si arrende al georgiano Tavartkiladze (15-12), mentre Matteo Neri viene superato dall’ucraino Yagodka (15-11). La Francia esulta, l’Italia non può farlo.