Europei di scherma 2026, stop precauzionale per Martini: Lombardi nel fioretto maschile a squadre

Dopo il bronzo nella gara individuale, Tommaso Martini non prenderà parte alla prova a squadre di fioretto maschile per un problema muscolare. Al suo posto ci sarà Giulio Lombardi.

Martini si ferma dopo il bronzo individuale

Tommaso Martini non sarà in pedana nella gara a squadre di fioretto maschile agli Europei di Antony 2026. Dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata nella prova individuale, il fiorettista azzurro è stato fermato in via precauzionale a causa di un problema muscolare.

La decisione è stata presa dal Commissario tecnico Simone Vanni, d’intesa con lo staff medico della Nazionale, per evitare rischi anche in vista del Campionato del Mondo in programma tra un mese a Hong Kong.

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Lombardi sostituisce Martini nella prova a squadre

Al posto di Martini ci sarà Giulio Lombardi, inizialmente indicato come riserva. Il 23enne fiorettista toscano delle Fiamme Gialle raggiungerà oggi Antony e domani farà parte del quartetto azzurro nella prova a squadre.

Lombardi sarà in pedana insieme a Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.

Le parole di Tommaso Martini

Martini ha commentato così lo stop dopo la medaglia conquistata nella gara individuale: “Sono orgoglioso della medaglia conquistata al mio debutto agli Europei Assoluti e pronto a recuperare dopo questo problema fisico che non mi ha consentito di tirare al massimo la semifinale. Dispiace non poter essere al fianco dei miei compagni, ma sarà a bordo pedana a fare il tifo per loro e faccio un grande in bocca al lupo al mio amico e compagno di squadra Giulio”.

La stagione di Giulio Lombardi

Giulio Lombardi arriva alla prova a squadre forte di una stagione di rilievo. In Coppa del Mondo ha conquistato due podi individuali, nelle tappe di Fukuoka e Parigi, oltre a due successi a squadre ottenuti al Cairo e a Istanbul.

Intanto, nella quinta giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma delle gare a squadre prosegue oggi con le competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile.