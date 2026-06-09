Europei scherma 2026: l’Italia si prepara in Trentino, convocati e programma delle gare

Conto alla rovescia per gli Europei 2026 ad Antony. Le Nazionali azzurre affinano la forma in Trentino, a Folgaria, prima della partenza per la Francia.

Il ritiro a Folgaria prima della partenza per Antony

La scherma italiana è al lavoro a Folgaria per l’ultimo allenamento all’unisono prima della rassegna ad Antony, prevista dal 16 al 21 giugno. Le Nazionali resteranno in Trentino fino a venerdì, sancendo la partnership strategica tra FIS e Alpe Cimbra.

L’Italia arriva in Francia con ambizioni intatte dopo un’ottima Coppa del Mondo e ad un anno dall’Europeo di Genova, dove gli azzurri hanno conquistato 13 medaglie. L’obiettivo federale è ribadire il primato nel panorama continentale. L’intera delegazione, guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone, sta constatando la massima abnegazione da parte degli atleti in questi ultimi giorni di preparazione tecnica e tattica.

I convocati azzurri, sono 25 gli atleti scelti

Sono 25 gli atleti scelti dai tecnici per affrontare il torneo, tra grandi veterani e debuttanti.

Nel fioretto salgono in pedana Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini tra gli uomini, affiancati da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto tra le donne.

Nella sciabola l’Italia schiera Michele Gallo, subentrato all’infortunato Luca Curatoli, Cosimo Bertini, Matteo Neri e Pietro Torre. Il team femminile comprende Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

La spada vede in gara Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, mentre tra le donne ci sono Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

È prevista una staffetta tecnica tra Sara Kowalczyk nell’individuale e Gaia Caforio nella gara a squadre.

Il programma delle gare, si parte il 16 giugno

Il calendario ufficiale assegna 12 titoli continentali. La prima metà dell’evento riguarda le sfide individuali, con le finali programmate alle ore 19:15.

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Il 16 giugno esordiscono la spada maschile e la sciabola femminile. Il 17 giugno tocca a fioretto femminile e sciabola maschile. Il 18 giugno chiudono le prove individuali la spada femminile e il fioretto maschile.

Dal 19 al 21 giugno si disputano i tornei a squadre, con gli assalti decisivi anticipati alle ore 17:15.

Il palinsesto ricalca esattamente l’ordine d’arma dei primi 3 giorni, partendo con spada maschile e sciabola femminile, per terminare domenica 21 giugno con la spada femminile e il fioretto maschile. Inutile dire come l’Italia punti almeno al podio in tutte le specialità.