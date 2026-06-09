Europei di scherma 2026, l’Italia rifinisce la preparazione a Folgaria

Dal 16 al 21 giugno in Francia si assegnano i titoli continentali. La spedizione azzurra punta a confermarsi protagonista dopo le 13 medaglie conquistate lo scorso anno a Genova.

Manca ormai meno di una settimana all’inizio dei Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 e l’Italia è pronta a presentarsi all’appuntamento di Antony, in Francia, con una squadra ricca di talento, esperienza e ambizioni.

Dal 16 al 21 giugno saranno assegnati i titoli continentali nelle sei specialità individuali e nelle altrettante gare a squadre. I commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola, Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada hanno convocato complessivamente 25 atleti.

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Azzurri in ritiro a Folgaria

In questi giorni tutte le Nazionali italiane stanno completando la preparazione a Folgaria, in Trentino, nell’ambito della nuova partnership tra la Federazione Italiana Scherma e il territorio dell’Alpe Cimbra.

L’Italia si presenta agli Europei forte degli ottimi risultati ottenuti durante la stagione di Coppa del Mondo e con il ricordo ancora fresco delle 13 medaglie conquistate nell’edizione 2025 disputata a Genova.

Errigo guida un gruppo tra esperienza e giovani emergenti

Tra i punti di riferimento della spedizione azzurra c’è Arianna Errigo, autentica leader del gruppo e atleta più esperta della delegazione italiana, con ben 22 medaglie conquistate in carriera agli Europei.

Accanto ai veterani trovano spazio anche diversi giovani alla prima esperienza continentale assoluta. Saranno infatti cinque gli esordienti: Tommaso Martini nel fioretto, Cosimo Bertini nella sciabola, Claudia Rotili nella sciabola femminile, Simone Mencarelli nella spada e Gaia Caforio nella prova a squadre della spada femminile.

Le squadre azzurre

Nel fioretto maschile sono stati convocati Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.

Il quartetto femminile sarà invece formato da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto.

Nella sciabola maschile spazio a Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, mentre tra le donne gareggeranno Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Per la spada maschile sono stati selezionati Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli.

Nel settore femminile Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio affronteranno sia l’individuale sia la prova a squadre. Sara Kowalczyk sarà impegnata soltanto nell’individuale, mentre Gaia Caforio entrerà in squadra nella competizione a squadre.

Il programma degli Europei

La rassegna continentale scatterà il 16 giugno con la spada maschile individuale e la sciabola femminile individuale.

Il 17 giugno sarà la volta del fioretto femminile e della sciabola maschile, mentre il 18 giugno si completeranno le gare individuali con spada femminile e fioretto maschile.

Dal 19 al 21 giugno spazio alle competizioni a squadre, che assegneranno gli ultimi titoli europei della manifestazione.

A guidare la delegazione italiana sarà il presidente federale Luigi Mazzone, con Francesco Montini nel ruolo di capo delegazione.