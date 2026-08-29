Taranto 2026, Parlati e Avanzato in semifinale: live su Sportface TV

I due azzurri avanzano nei tornei di judo dei -90 e -63 kg, mentre Anani e Sperotti raggiungono i quarti. Italia avanti 17-8 su Cipro nella pallamano: tiro a segno, judo e pallamano live su Sportface TV.

Christian Parlati e Carlotta Avanzato conquistano le semifinali nei rispettivi tornei di judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Buone notizie anche dalla pallamano, con l’Italia avanti 17-8 su Cipro al termine del primo tempo. Tiro a segno, judo e pallamano sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Judo, Christian Parlati vola in semifinale

Christian Parlati raggiunge la semifinale nella categoria dei -90 kg. L’azzurro supera con autorità il bosniaco Toni Miletic nei quarti di finale, chiudendo il combattimento per ippon.

Parlati resta così pienamente in corsa per le medaglie dopo un incontro nel quale non concede spazio al proprio avversario.

Carlotta Avanzato tra le migliori quattro

Semifinale conquistata anche da Carlotta Avanzato nel torneo femminile dei -63 kg. L’italiana batte la tunisina Maram Jmour grazie a un waza-ari, mettendo a segno anche due yuko nel corso del combattimento.

Avanzato accede quindi tra le migliori quattro della categoria e prosegue la propria corsa verso il podio.

Anani e Sperotti raggiungono i quarti

Nei +100 kg Sansei Kwadjo Anani supera l’egiziano Hady Hussein Abdelhady Hussein per ippon. L’azzurro aveva già realizzato due waza-ari e conquista l’accesso ai quarti di finale.

Passaggio del turno anche per Claudia Sperotti nei -78 kg. L’italiana elimina la spagnola Nisrin Bousbaa Dab grazie a un waza-ari negli ottavi.

Nei -100 kg Jean Carletti viene invece sconfitto per ippon dall’egiziano Omar Ashraf Gamaleldin Elsayed Elra nei quarti. Il torneo dell’azzurro proseguirà attraverso i ripescaggi.

Pallamano, Italia avanti 17-8 su Cipro

L’Italia prende il largo contro Cipro nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto del torneo maschile di pallamano.

Dopo una prima fase più equilibrata, gli azzurri aumentano progressivamente il proprio vantaggio e chiudono il primo tempo sul 17-8. Il miglior realizzatore è Tommaso De Angelis con sette reti, mentre il portiere Pau Panitti totalizza sette parate.

La partita tra Italia e Cipro prosegue in diretta su Sportface TV.

Tiro a segno, Veccaro e Fait cercano la finale

Sono in corso le qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri femminile. L’Italia è rappresentata da Margherita Brigida Veccaro e Alessandra Fait, impegnate nella corsa a uno degli otto posti disponibili per la finale.

La sfida che assegnerà le medaglie è prevista alle 13.30. Le qualificazioni del tiro a segno sono disponibili live su Sportface TV.

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Tennistavolo, esordio per Oyebode e Monfardini

Nel doppio misto di tennistavolo si avvicina il debutto di John Oyebode e Gaia Monfardini. La coppia italiana affronterà negli ottavi i siriani Zaza/Zaza, con in palio l’accesso ai quarti di finale.

Negli altri incontri Algeria e Tunisia hanno già conquistato il passaggio del turno, mentre la Spagna ha eliminato il Portogallo per 3-2 al termine di una partita decisa al quinto set.

Pallavolo, Turchia avanti sulla Serbia

La Turchia parte forte nella prima semifinale del torneo femminile di pallavolo e conquista il set iniziale contro la Serbia per 25-16. In evidenza Beren Yesilirmak con sei punti.

Alle 14.00 sarà invece il momento di Italia-Grecia, seconda semifinale che assegnerà un posto nella sfida per la medaglia d’oro.

Basket 3×3, i primi risultati

Nel torneo maschile di basket 3×3 la Turchia supera il Portogallo per 16-15, mentre la Croazia batte la Slovenia 18-12. Vittoria anche per l’Algeria, che si impone su Cipro con il punteggio di 17-12.

Tiro a segno, judo e pallamano live su Sportface TV

Le qualificazioni del tiro a segno, gli incontri del judo e la sfida di pallamano tra Italia e Cipro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmessi in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT la corsa degli azzurri verso le medaglie e tutti gli aggiornamenti della giornata.