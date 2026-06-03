Europei di scherma 2026: i 25 azzurri convocati per Antony

L’Italia inizia ufficialmente il cammino verso gli Europei di scherma 2026, in programma dal 16 al 21 giugno ad Antony in Francia, con le convocazioni definitive di 25 atleti da parte dei tecnici.

Le scelte in fioretto e sciabola: Volpi riserva, infortunio per Curatoli

Nel fioretto femminile spicca l’esclusione di Alice Volpi. La campionessa degli Assoluti di Roma non rientra tra le titolari e resta come riserva. In Francia ci sono Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, preferite per il miglior piazzamento nel ranking mondiale.

In campo maschile il fioretto schiera Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, con Giulio Lombardi riserva.

La sciabola maschile perde Luca Curatoli, vittima di un infortunio al tendine rotuleo ai Campionati Italiani. Il campano salta le gare e al suo posto entra Michele Gallo, vincitore del titolo nazionale e inizialmente designato come semplice sostituto. Con lui in squadra figurano Cosimo Bertini, Matteo Neri e Pietro Torre.

Nessuna sorpresa nella sciabola femminile, che vede in lista Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. La riserva a disposizione in Italia è Vittoria Mocci, che completa la lista delle convocate per questo settore in attesa delle decisioni definitive sulle riserve maschili.

I gruppi della spada maschile e l’avvicendamento nel torneo femminile

Tutto confermato nella spada maschile. Il gruppo comprende Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Il ruolo di riserva in Italia spetta a Gianpaolo Buzzacchino.

Tra le donne si registra invece l’unica variante tecnica dell’intera spedizione. Le atlete presenti per la gara individuale sono Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk. Quest’ultima prende parte solo al torneo singolare e cede il posto nella competizione a squadre a Gaia Caforio.

I 25 azzurri che saliranno in pedana ad Antony sognano di vincere il medagliere. Ma l’obiettivo della spedizione azzurra in Francia sarà anche quello di confermale la condizione atletica mostrata in questa prima metà di annata.

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