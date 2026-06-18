Europei Antony, ultime due gare individuali: le avversarie di Rossella Fiamingo

Gli Europei di Antony sono agli sgoccioli: oggi in programma le ultime due gare individuali, attenzioni soprattutto alla spada femminile

Si chiude oggi la rassegna individuale agli Europei di scherma di Antony 2026. Dopo le grandi emozioni dei primi giorni, le pedane francesi si accendono per le ultime due prove in programma: la spada femminile e il fioretto maschile. Una giornata di fuoco che decreterà gli ultimi campioni continentali in attesa delle prove a squadre.

I riflettori sono puntati sulla spada. Le azzurre scendono in pedana con la fame di chi vuole lasciare un vero segno indelebile e con la consapevolezza di avere le capacità giuste per farcela.

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Dopo i recenti successi in Coppa del Mondo, la formazione italiana si presenta ai blocchi di partenza con ambizioni di vertice. Il tabellone non concede sconti, ma la tecnica e la freddezza delle spadiste tricolori possono fare la differenza in un contesto che si preannuncia equilibratissimo. E in cui, nella mattinata di oggi, le italiane sono subito partite bene.

Da Rossella Fiamingo a Giulia Rizzi: le italiane in gara

Nel pomeriggio, spazio al fioretto maschile. I moschettieri azzurri sono chiamati a riscattare una prova di forza sulle pedane transalpine. La concorrenza è agguerrita, con i padroni di casa francesi e le scuole est europee pronte a sbarrare la strada.

Ma gli azzurri hanno le carte in regola per dettare legge, sfruttando la velocità di esecuzione e la tattica raffinata che da sempre contraddistinguono la scuola italiana.

La caccia alle medaglie è finalmente aperta. Sono partite forti Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, rispettivamente impegnate contro la portoghese Bonito e la greca Theodoropoulou. Vittoria anche per Giulia Rizzi, che ha già vinto per 5-3 sulla svedese Fransson. E la giornata è appena iniziata.