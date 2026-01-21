Emozione al Quirinale: il Presidente incontra atletici paraolimpici FIS e FITAV

Mattinata di grande intensità emotiva e valore istituzionale al Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le atlete e gli atleti paralimpici italiani campioni del mondo nel 2025.

Una cerimonia solenne, iniziata alle ore 12.00, dedicata a celebrare i successi conquistati dagli Azzurri ai Campionati Mondiali delle diverse discipline sportive e alle Deaflympics, risultati che hanno portato prestigio allo sport italiano sulla scena internazionale.

L’incontro con Mattarella e le Federazioni

All’incontro hanno preso parte delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, protagonisti di un percorso che unisce eccellenza sportiva e valori fondanti del movimento paralimpico: impegno, inclusione, determinazione e qualità umana.

Un riconoscimento sentito, che il Capo dello Stato ha voluto rivolgere personalmente a chi, con sacrificio e passione, ha saputo trasformare le difficoltà in traguardi straordinari.

Presente al Quirinale anche la Federazione Italiana Tiro a Volo, la cui delegazione ha ricevuto l’abbraccio delle istituzioni per un risultato di altissimo livello tecnico e simbolico.

Accanto a loro, grande attenzione anche per la scherma paralimpica azzurra, che ha vissuto un momento indimenticabile dopo aver scritto una pagina storica della disciplina, superando prima la Cina in semifinale e poi l’Ucraina nella finale iridata.

Il discorso del Presidente Mattarella

Nel suo intervento, il Presidente Mattarella ha voluto rivolgere parole di profondo apprezzamento agli atleti: un elogio ai risultati ottenuti, ma soprattutto al lungo percorso di sacrifici, rinunce e preparazione che precede ogni successo.

“Avete collezionato una quantità di medaglie inimmaginabile, come si fa a tenerle tutte al collo, non sono nemmeno riuscito a contarle, complimenti davvero”.

Il Capo dello Stato ha inoltre ricordato le radici storiche dello sport paralimpico italiano, dal contributo pionieristico del professor Antonio Maglio ai Giochi di Roma del 1960, sottolineando il ruolo fondamentale dei Gruppi sportivi dello Stato nel sostenere e accrescere il prestigio dell’Italia attraverso lo sport.

Per la scherma paralimpica, l’incontro al Quirinale rappresenta anche un ideale passaggio di testimone verso uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la tappa italiana di Coppa del Mondo, in programma a Pisa dal 19 al 22 febbraio.

