Scherma e sostenibilità, la Coppa del Mondo Under 20 di Udine ottiene la certificazione ISO 20121

La tappa friulana della Coppa del Mondo Under 20 di scherma sarà protagonista sabato 13 giugno di un incontro dedicato al percorso che ha portato all’ottenimento della certificazione ISO 20121. Un riconoscimento internazionale che premia l’impegno verso la gestione sostenibile degli eventi sportivi.

Udine modello di sostenibilità per la scherma internazionale

La Federscherma prosegue il proprio impegno sui temi della sostenibilità affiancando ai risultati sportivi una crescente attenzione agli aspetti organizzativi e ambientali dei grandi eventi.

Dopo i Campionati Italiani Frecciarossa Olimpici e Paralimpici di Roma 2026 e in vista degli Europei Assoluti di Antony, in Francia, i riflettori si accendono ora sulla Coppa del Mondo Under 20 di Udine, protagonista di un importante percorso culminato con l’ottenimento della certificazione ISO 20121.

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Sabato 13 giugno la presentazione del progetto

Il lavoro svolto negli ultimi anni sarà illustrato nel corso di un incontro in programma sabato 13 giugno alle ore 11 presso l’Hotel Astoria di Udine.

L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione delle attività che hanno consentito alla manifestazione friulana di ottenere lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.

Alla giornata prenderanno parte rappresentanti istituzionali, sponsor, partner e tutti i soggetti che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita della competizione.

Un riconoscimento certificato da CSQA

La certificazione ISO 20121 è stata rilasciata da CSQA, organismo che ha seguito e verificato l’intero percorso di adeguamento e miglioramento adottato dagli organizzatori.

Il riconoscimento attesta l’adozione di procedure orientate alla sostenibilità e alla gestione responsabile degli eventi, con particolare attenzione all’impatto ambientale, al coinvolgimento degli stakeholder e al miglioramento continuo dei processi organizzativi.

Un percorso costruito negli anni

La Coppa del Mondo Under 20 di Udine rappresenta da tempo uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della scherma giovanile.

Negli anni la manifestazione ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, integrando alle esigenze sportive una serie di iniziative finalizzate a promuovere modelli organizzativi più sostenibili e attenti al territorio.

Il conseguimento della certificazione ISO 20121 rappresenta oggi il riconoscimento di un lavoro sviluppato stagione dopo stagione.

Lo sport come strumento di crescita

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i passaggi principali che hanno caratterizzato questo percorso e le prospettive future del progetto.

L’obiettivo sarà anche quello di evidenziare il ruolo che lo sport può svolgere nella diffusione di buone pratiche e nella promozione di modelli organizzativi sempre più sostenibili, capaci di generare valore per le comunità e i territori coinvolti.