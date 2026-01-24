Coppa del Mondo di sciabola, 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile a Salt Lake City

Buon bilancio per l’Italia nella prova maschile di Coppa del Mondo di sciabola: nove qualificati nonostante le assenze di Curatoli e Gallo.

Nove azzurri del CT Andrea Terenzio saranno protagonisti tra il tardo pomeriggio e la notte italiana di oggi del tabellone principale della gara individuale maschile nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City.

Un risultato complessivo importante soprattutto se si considera che l’Italia, costretta rinunciare nella capitale dello Utah a Luca Curatoli e Michele Gallo, assenti a scopo precauzionale per recuperare da alcuni problemi fisici, aveva tutti i suoi portacolori in pedana nelle qualificazioni disputate tra ieri sera e la scorsa notte.

Già dopo la fase a gironi, hanno staccato il pass per la giornata clou Leonardo Dreossi, Matteo Neri e Pietro Torre, protagonisti di un eccellente approccio alla competizione.

Vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, poi, sono riusciti a qualificarsi anche Dario Cavaliere, Francesco Bonsanto, Marco Mastrullo, Marco Stigliano, Cosimo Bertini e Mattia Rea.

Non ce l’hanno fatta, invece, Edoardo Cantini (superato in un derby azzurro nel match decisivo da Bonsanto), Lupo Veccia Scavalli e Daniele Franciosa.

La tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City vivrà oggi i tabelloni principali delle due gare individuali, con 15 azzurri complessivamente in pedana (sei donne e nove uomini). Gli assalti inizieranno alle ore 9 locali, le 17 nel nostro Paese, per arrivare all’assegnazione delle medaglie nella notte italiana.