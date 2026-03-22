Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile

I campioni mondiali in carica sono ancora d’oro e gli azzurri salutano Budapest con ben 9 medaglie

L’Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Budapest con il trionfo della squadra di sciabola maschile. Una splendida conferma per il quartetto campione mondiale in carica: Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci e Andrea Jacquier sono d’oro nel team event che regala la nona medaglia alla spedizione azzurra della scherma in carrozzina in questo esaltante weekend ungherese. Si è fermata invece sulla soglia delle migliori otto la formazione degli spadisti.

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Nella prima prova a squadre di specialità, dopo il titolo iridato dello scorso settembre a Iksan, gli sciabolatori italiani hanno imposto nuovamente la propria legge. Ammessi per diritto di ranking ai quarti di finale, gli azzurri hanno superato d’autorità la Francia, con il punteggio di 30-19, e si sono ripetuti in semifinale battendo per 30-18 la Corea del Sud. Si è arrivati così all’ultimo atto: di nuovo Italia-Ucraina, proprio come nella finalissima dell’ultimo Mondiale, e anche stavolta la stoccata decisiva l’ha messa a segno capitan Edo Giordan, chiudendo sul 30-29 per far risuonare per la quinta volta in quattro giorni le note dell’Inno di Mameli in Ungheria.

Nella spada maschile, invece, il sogno del podio per il team azzurro è sfumato agli ottavi di finale: Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi e Michele Massa hanno lottato contro la Corea, vedendosi però imporre lo stop con il risultato di 30-21.

Per l’Italia guidata dai CT Antongiulio Stella per la sciabola, Alessandro Paroli per il fioretto e Michele Tarantini per la spada si chiude un grandissimo weekend di Coppa del Mondo Paralimpica, che ha visto gli azzurri conquistare nove medaglie di cui ben cinque d’oro, due d’argento e due di bronzo.

Oltre al successo di oggi della squadra degli sciabolatori, infatti, nella capitale magiara a livello individuale erano arrivati due successi di Andreea Mogos (nella sciabola e nel fioretto categoria B), la prima vittoria in carriera di Julia Markowska (spada B) e l’affermazione di Emanuele Lambertini (nel fioretto A). I due secondi posti portano le firme di Michele Massa (fioretto B) e Gianmarco Paolucci (sciabola B), mentre sul terzo gradino del podio si sono piazzati Julia Markowska (tra le sciabolatrici categoria B) ed Edoardo Giordan (sciabola A).

Per la scherma in carrozzina italiana la prossima tappa di Coppa del Mondo sarà negli Stati Uniti: appuntamento tra il 27 e il 30 maggio a Bradenton, in Florida.