Coppa del Mondo Under 20: fioretto femminile domina, azzurrini sfortunati

Italia, oggi in campo le Nazionali Under 20 impegnate nei Mondiali di Tbilisi e Madrid. Bene le azzurrine, tanta sfortuna per gli uomini che non centrano il podio.

Tbilisi: azzurrine ancora protagoniste

L’Italia del fioretto femminile Under 20 si conferma protagonista assoluta nella tappa di Coppa del Mondo di Tbilisi, conquistando una splendida medaglia d’oro nella prova a squadre che ha chiuso il fine settimana georgiano. Il quartetto composto da Greta Collini, Letizia Gabola, Alessandra Tavola e Ludovica Franzoni ha dominato la competizione con autorità, offrendo un percorso impeccabile dall’inizio alla fine.

La superiorità delle azzurrine è certificata dai numeri: nessuna avversaria è riuscita a raggiungere quota 30 stoccate contro la formazione italiana. Negli ottavi di finale l’Italia ha superato nettamente la Repubblica Ceca con il punteggio di 45-29, per poi ripetersi con lo stesso risultato nei quarti contro Hong Kong. In semifinale, le fiorettiste guidate dal responsabile Under 20 Valerio Aspromonte e dal maestro Alberto Dei Rossi hanno imposto un altro ritmo all’Ungheria, battuta con un perentorio 45-26.

L’atto conclusivo ha visto le azzurrine opposte agli Stati Uniti. Anche in finale l’Italia non ha lasciato spazio alle rivali, chiudendo l’incontro sul 45-29 e facendo risuonare l’Inno di Mameli sulle pedane di Tbilisi. Un successo netto e meritato, che ha visto il quartetto azzurro salire sul gradino più alto del podio davanti agli USA, mentre la Russia – tornata a gareggiare con nome e bandiera nel circuito giovanile – ha completato il podio al terzo posto.

Per il fioretto femminile italiano si tratta del secondo oro stagionale a squadre in Coppa del Mondo Under 20, dopo quello ottenuto nella gara inaugurale di Istanbul, conferma di un movimento in eccellente stato di salute.

Coppa del Mondo Under 20 – Fioretto femminile a squadre

Tbilisi, 18 gennaio 2026

Classifica:

Italia (Gabola, Franzoni, Tavola, Collini) Stati Uniti Russia Ungheria

Madrid: Fioretto maschile fuori dal podio

Meno fortuna, invece, per gli azzurrini impegnati nella prova maschile a squadre disputata a Madrid. La formazione italiana si è fermata ai piedi del podio, chiudendo al quarto posto nonostante prestazioni complessivamente positive.

Coppa del Mondo Under 20 – Fioretto maschile a squadre

Tbilisi, 18 gennaio 2026

Classifica:

Hong Kong Gran Bretagna Cina Italia (Conticini, De Cristofaro, Iaquinta, Pasin)

Un bilancio complessivo che sorride all’Italia, capace di brillare al femminile e di restare competitiva anche nel settore maschile, nonostante l’epilogo sfortunato.