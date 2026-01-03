Coppa del Mondo Under 20 di spada: oggi Basilea, da domani dirette su Assalto – La TV della Scherma

Scatta oggi da Basilea la Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, mentre da domani l’attenzione si sposta su Udine: tutte le fasi decisive della prova femminile saranno in diretta su Assalto – La TV della Scherma.
Prende il via oggi da Basilea il 2026 della scherma giovanile internazionale. In Svizzera è in programma la tappa di Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, con la gara individuale che apre ufficialmente la nuova stagione del circuito iridato.
Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, l’Italia in pedana a Basilea
Nella prova individuale maschile sono dodici gli azzurrini impegnati in pedana. Per l’Italia gareggiano Riccardo Cedrone, Leonardo Cortini, Francesco Delfino, Riccardo Gera, Luca Iogna Prat, Ettore Leporati, Francesco Lolli, Alessandro Poli, Cristiano Sena, Nicolò Sonnessa, Edoardo Strobbia e Federico Varone.
L’appuntamento svizzero rappresenta il primo banco di prova stagionale per la nazionale giovanile, chiamata a confrontarsi subito con il meglio della spada Under 20 internazionale.
Da domani Udine al centro, con la Coppa del Mondo Under 20 femminile
L’attenzione della scherma mondiale si sposterà da domani in Italia. A Udine prenderà il via la tappa italiana di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, che si aprirà con la giornata dedicata alle Cadette.
La ventesima edizione del circuito iridato giovanile in Friuli si svilupperà su tre giorni di gare, coinvolgendo le categorie Cadette e Giovani fino alla prova a squadre.
Assalto TV protagonista: tutte le fasi finali in diretta
Da domani il grande protagonista mediatico dell’evento sarà Assalto – La TV della Scherma, che trasmetterà in diretta tutte le fasi finali della competizione di Udine sulla piattaforma Sportface.
Il programma delle dirette prevede domenica 4 gennaio le finali a partire dalle 15.30, lunedì 5 gennaio la gara individuale Giovani dalle 17.40 e martedì 6 gennaio la prova a squadre con collegamento dalle 13.15. Un’occasione importante per seguire da vicino il meglio della scherma giovanile internazionale.
Un weekend chiave per la scherma Under 20
Tra Basilea e Udine, la Coppa del Mondo Under 20 di spada apre ufficialmente il nuovo anno agonistico con due appuntamenti di grande rilievo. Oggi spazio alla gara individuale maschile in Svizzera, da domani riflettori puntati sull’Italia con la prova femminile e la copertura integrale delle fasi decisive su Assalto TV.
Programma gare: tre giorni di competizioni
Tutte le gare prenderanno il via alle 9.30.
-
Domenica 4 gennaio
Coppa del Mondo Under 17 – Cadette, spada femminile
Finali dalle 15.30 (diretta Assalto)
-
Lunedì 5 gennaio
Coppa del Mondo Under 20 – gara individuale, spada femminile
Finali dalle 17.30 (diretta Assalto)
-
Martedì 6 gennaio
Coppa del Mondo Under 20 – gara a squadre, spada femminile
Finali dalle 13.15 (diretta Assalto)