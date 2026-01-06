Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile: successo a Udine in diretta su Assalto TV, Cina vince la gara a squadre

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine, trasmessa in diretta su Assalto – La TV della Scherma: successo della Cina nella gara a squadre, Italia nona e organizzazione promossa a pieni voti.

Si è conclusa nel segno del grande successo sportivo e organizzativo la Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile di Udine, evento che ha richiamato l’attenzione internazionale anche grazie alla copertura in diretta delle fasi finali su Assalto – La TV della Scherma. A imporsi nella gara a squadre è stata la Cina, che ha confermato la propria forza battendo nettamente gli Stati Uniti d’America per 45-27 nell’atto conclusivo.

Il quartetto cinese composto da Xinyao Li, Xinyi Liang, Xinrong Zhang e Jiayu Zhao ha dominato la finale, mentre il terzo gradino del podio è andato all’Ucraina, vittoriosa sull’Ungheria nella sfida per il bronzo. L’Italia ha chiuso al 9° posto con Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Maria Roberta Casale e Federica Zogno.

Le azzurrine, entrate direttamente negli ottavi di finale, si sono arrese al Canada nel primo match del tabellone principale al termine di un assalto combattuto fino all’ultima frazione, concluso sul 45-40 per le nordamericane. Inserite nel tabellone dei piazzamenti, le italiane hanno però reagito con determinazione, centrando tre vittorie consecutive contro Repubblica Ceca, Romania e Svizzera, che hanno permesso di chiudere la competizione con un piazzamento nella top ten.

La gara a squadre ha messo il sigillo finale su una 20ª edizione particolarmente riuscita della Coppa del Mondo Under 20 di Udine, dedicata alla spada femminile e arricchita per la prima volta anche dalla competizione Under 17, che aveva regalato all’Italia tre medaglie nella giornata inaugurale. L’evento ha confermato anche l’attenzione verso temi come la sostenibilità e l’impegno sociale, grazie al primo incontro nazionale del progetto Nastro Rosa della Federazione Italiana Scherma.

Soddisfazione espressa dagli organizzatori guidati dal Consigliere federale FIS Paolo Menis, così come dal Presidente federale Luigi Mazzone, che ha accolto a Udine anche la Segretaria generale della FIE Gulnora Saidova. Un’edizione che rafforza il ruolo del Friuli come sede di riferimento per la scherma internazionale.

Archiviato l’appuntamento di Udine, il calendario dei grandi eventi in Italia guarda già avanti: tra un mese sarà Torino a ospitare il Trofeo Inalpi di fioretto maschile e femminile, tappa inserita anche nel circuito Grand Prix della Coppa del Mondo Assoluti.