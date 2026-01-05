Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile: Regina Lee vince a Udine, emozioni Nastro Rosa e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Successo della statunitense Regina Lee nella prova individuale, Mariachiara Testa miglior azzurra. Grande partecipazione per l’esibizione del progetto Nastro Rosa: anche la gara a squadre dell’Epifania con le fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

È Regina Lee a salire sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile di Udine. La statunitense si è imposta nella finale contro la cinese Xinyao Li, argento di giornata, mentre il terzo posto è stato condiviso da Xinyi Liang (Cina) e Natalya Cafasso (USA).

Per l’Italia la migliore prestazione è stata quella di Mariachiara Testa, che ha chiuso 15ª, fermandosi a un passo dall’ingresso tra le migliori otto. La spadista del Circolo Schermistico Forlivese ha mostrato carattere e qualità: dopo aver vinto all’ultima stoccata il derby azzurro con Maria Roberta Casale (19ª), Testa ha lottato fino alla fine nell’assalto degli ottavi contro l’americana Leehi Machulsky, cedendo soltanto per 15-13.

Si sono fermate nei sedicesimi Giulia Paulis (24ª) e Gaia Moretti (30ª), mentre la presenza italiana è stata ampia e competitiva lungo tutto il tabellone, confermando la profondità del movimento azzurro nella categoria Giovani.

Il momento Nastro Rosa

Il lunedì al Pala Indoor Ovidio Bernes non è stato soltanto agonismo. Grande emozione per l’esibizione delle atlete del progetto Nastro Rosa, l’iniziativa della Federazione Italiana Scherma che inserisce la scherma nei percorsi di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno.

Alla presenza della Segretaria generale FIE Gulnora Saidova e del Presidente federale Luigi Mazzone, oltre cinquanta partecipanti provenienti da nove città italiane – guidate dalla maestra Cinzia Sacchetti e dalla testimonial Francescamaria Facioni – hanno regalato al pubblico un momento intenso e molto applaudito. L’esibizione ha chiuso simbolicamente il primo incontro nazionale del Nastro Rosa organizzato a Udine dal Consigliere federale Paolo Menis.

Domani la prova a squadre

La tappa friulana si concluderà domani, giorno dell’Epifania, con la gara a squadre Under 20. L’Italia sarà in pedana con Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Maria Roberta Casale e Federica Zogno. Le azzurre entreranno in gara dagli ottavi di finale contro la vincente del match Norvegia-Canada.

Anche in questa giornata conclusiva le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma (piattaforma Sportface) a partire dalle ore 13.15, per accompagnare in diretta il gran finale della Coppa del Mondo di Udine.

Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile – Udine, 5 gennaio 2026

Classifica finale (239 atlete)

Regina Lee (USA) Xinyao Li (CHN) Xinyi Liang (CHN) Natalya Cafasso (USA)

Le italiane:

15. Mariachiara Testa; 19. Maria Roberta Agata Casale; 24. Giulia Paulis; 30. Gaia Moretti; 40. Ludovica Costantini; 42. Flavia Verri; 43. Payam Kumari; 56. Alice Casamenti; 81. Giulia Rosiello; 85. Asia Vitali; 86. Matilde Bellini; 87. Viola Salutati; 94. Aurora Maria Cristina; 98. Vittoria Cavani; 104. Carola Calogiuri; 106. Margherita Raiteri; 116. Clara De Donno; 129. Francesca Aina; 157. Giorgia Amati; 160. Lucia Miglino; 163. Sofia Quirini; 197. Federica Zogno; 209. Benedetta Bianchi.