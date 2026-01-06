Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, oggi il gran finale a Udine: gara a squadre con diretta su Assalto – La TV della Scherma

Ultimo atto sulle pedane friulane: l’Italia in campo nella prova a squadre, fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Cala il sipario sulla tappa italiana di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile con la giornata conclusiva dedicata alla gara a squadre. Al Pala Indoor Ovidio Bernes va in scena l’ultimo atto della manifestazione, che assegnerà il titolo a squadre al termine di una giornata intensa e ricca di sfide ad alto contenuto tecnico.

L’Italia si presenta al via con il quartetto composto da Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Maria Roberta Casale e Federica Zogno. Il team azzurrino farà il proprio esordio negli ottavi di finale contro la vincente del match tra Norvegia e Canada, con l’obiettivo di inserirsi nella corsa alle medaglie dopo le buone indicazioni arrivate dalle prove individuali dei giorni precedenti.

Anche nella giornata dell’Epifania l’attenzione degli appassionati potrà concentrarsi sulle fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, piattaforma Sportface, a partire dalle ore 13.15. Un appuntamento che conferma la centralità di Udine nel panorama della scherma giovanile internazionale e il valore di una kermesse che, anche in questa edizione, ha saputo unire competizione, spettacolo e grande partecipazione.

La prova a squadre rappresenta il momento conclusivo di una settimana intensa sulle pedane friulane, chiudendo una tappa che ha visto confrontarsi alcune delle migliori promesse mondiali della spada femminile Under 20.