Da venerdì 28 a domenica 30 novembre l’Italia è impegnata su due fronti: debutto stagionale della sciabola in Tunisia e secondo appuntamento di fioretto in Slovacchia, tra gare individuali e a squadre.

Fine settimana ricco per la Coppa del Mondo Under 20 di scherma. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 sono in programma due tappe del circuito internazionale giovanile: la sciabola debutta a Hammamet (Tunisia) mentre il fioretto affronta il suo secondo appuntamento stagionale a Samorin (Slovacchia).

Saranno 48 gli azzurrini complessivamente in pedana, tra convocati e autorizzati, con gare sia individuali che a squadre per uomini e donne.

Sciabola U20 – Hammamet: i convocati e il programma

Gare maschili (venerdì 28 novembre)

Nella prova individuale maschile saranno in pedana:

Antonio Aruta, Matteo Ottaviani, Francesco Pagano, Filippo Picchi, Nicola Raggi, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio Reale, Massimo Sibillo, Tiziano Tomassetti, Andrea Tribuno e Davide Vivaldi.

Gare femminili (sabato 29 novembre)

La sciabola femminile vedrà impegnate:

Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Eleonora Colella, Francesca D’Orazi, Martina Di Mauro, Diletta Fusetti, Vittoria Fusetti, Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci, Benedetta Stangoni e Greta Vinci.

Squadre (domenica 30 novembre)

Nell’Entry FIE risultano iscritti due quartetti:

Maschile: Edoardo, Leonardo e Valerio Reale, insieme a Massimo Sibillo

Femminile: Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Francesca Romana Lentini e Vittoria Mocci

A guidare la trasferta tunisina lo staff dei CT Andrea Terenzio (uomini) e Andrea Aquili (donne), con i maestri Sorin Radoi, Luigi Miracco, Gianluca Filippi e Raffaele Forcella.

Fioretto U20 – Samorin: gli azzurri convocati

Dopo l’ottimo esordio di Istanbul, il fioretto riparte dalla Slovacchia.

Gara individuale femminile (venerdì 28 novembre)

Convocate:

Mariavittoria Elvira Berretta, Greta Collini, Maria Elisa Fattori, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola, Sofia Giordani, Gloria Pasqualino, Elena Picchi, Vittoria Riva, Giorgia Ruta, Greta Saioni e Alessandra Tavola.

Gara individuale maschile (sabato 29 novembre)

In pedana:

Nicolò Collini, Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Federico De Michieli Vitturi, Manfredi Di Russo, Mattia Gianese, Luca Guidi, Emanuele Iaquinta, Djibril Mbaye, Marco Panazzolo, Elia Pasin e Francesco Rencricca.

Squadre (domenica 30 novembre)

Team femminile: Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Vittoria Pinna

Team maschile: Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Marco Panazzolo ed Elia Pasin

La delegazione azzurra è seguita dal CT Simone Vanni, dal responsabile Under 20 Valerio Aspromonte e dai maestri Simone Biondi e Alessandro Tosoni.

Programma completo

Sciabola U20 – Hammamet

Venerdì 28 novembre: individuale maschile

Sabato 29 novembre: individuale femminile

Domenica 30 novembre: squadre maschile e femminile

Fioretto U20 – Samorin