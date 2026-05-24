Coppa del Mondo spada femminile, Italia quinta a Saint Maur dopo il trionfo di Santuccio

Le azzurre della spada femminile chiudono al quinto posto la prova a squadre di Saint Maur, ultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo. Dopo il successo individuale di Alberta Santuccio, l’Italia sfiora il podio fermandosi nei quarti contro l’Ungheria.

Si chiude con un quinto posto l’avventura dell’Italia femminile di spada nella prova a squadre di Saint-Maur-des-Fossés, ultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile.

Dopo il trionfo individuale conquistato da Alberta Santuccio nella giornata precedente, il quartetto azzurro composto dalla stessa Santuccio insieme a Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio ha chiuso la competizione sfiorando la zona medaglie.

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Ottimo avvio contro Gran Bretagna e Germania

Le ragazze guidate dal CT Dario Chiadò hanno iniziato la giornata dominando il confronto contro la Gran Bretagna, superata con un netto 42-21.

Successivamente le azzurre hanno avuto la meglio anche sulla Germania negli ottavi di finale con il punteggio di 31-26, confermando solidità e continuità lungo tutta la gara.

L’Ungheria ferma l’Italia nei quarti

Il cammino italiano si è interrotto nei quarti di finale contro l’Ungheria femminile di spada.

Dopo un assalto molto equilibrato, le ungheresi sono riuscite a imporsi 40-36, negando alle azzurre l’accesso alla zona podio.

Vittorie nei piazzamenti contro Polonia e Cina

Nel tabellone per i piazzamenti l’Italia ha comunque reagito con carattere, battendo prima la Polonia per 33-32 e successivamente la Cina con il punteggio di 34-31.

Risultati che hanno consentito alla squadra azzurra di chiudere la tappa francese al quinto posto finale.

Una stagione da undici podi

Si conclude così la stagione di Coppa del Mondo della spada femminile italiana, capace di conquistare complessivamente undici podi: otto nelle prove individuali e tre nelle gare a squadre.

Ora l’attenzione si sposta sui grandi appuntamenti dell’estate schermistica: gli Europei di Antony dal 16 al 21 giugno e i Mondiali di Hong Kong dal 22 al 30 luglio.