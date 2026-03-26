Coppa del Mondo di spada, ad Astana 6 azzurri avanzano al tabellone principale della gara maschile

Domani altra giornata di qualificazioni, anche per la sciabola tra Tashkent e Budapest.

Sei azzurri saranno protagonisti sabato del tabellone principale della gara maschile nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. È il verdetto della prima giornata di assalti in Kazakistan.

Per il gruppo guidato dal CT Diego Confalonieri, erano già ammessi alla giornata clou della gara individuale, per diritto di ranking, Matteo Galassi e Davide Di Veroli, che occupano rispettivamente la 5^ e l’8^ posizione della classifica internazionale.

Oggi, sulle pedane dell’Athletics Sports Complex “Qazaqstan”, superando prima i gironi e poi i tabelloni preliminari, hanno staccato il pass anche Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Non ce l’hanno fatta, invece, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Dario Remondini, Gianpaolo Buzzacchino e Federico Varone, tutti fermatisi al match decisivo per la qualificazione, oltre a Fabrizio Cuomo eliminato precedentemente.

Il lungo weekend della Coppa del Mondo di spada ad Astana proseguirà domani (dalle ore 9 locali, che corrispondono alle 5 del mattino in Italia) con i preliminari della gara femminile. Già ammesse al tabellone principale le “top 16” del ranking Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, saliranno invece in pedana a caccia del pass altre otto spadiste azzurre del Commissario tecnico Dario Chiadò: Federica Isola, Roberta Marzani, Nicol Foietta, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno, Alice Clerici e Gaia Traditi.

Sempre nella mattinata di domani, qualificazioni anche per la sciabola femminile e maschile nelle prove di Coppa del Mondo – rispettivamente – a Tashkent e Budapest.

In Uzbekistan, dov’è esentata dai preliminari la numero 5 del seeding Michela Battiston, le sciabolatrici del CT Andrea Aquili impegnate fin dai gironi (dalle ore 6 italiane) saranno Mariella Viale, Chiara Mormile, Claudia Rotili, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Rebecca Gargano, Giulia Arpino e Francesca Romana Lentini.

In Ungheria, infine, qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo. Saranno 10 gli sciabolatori del Commissario tecnico Andrea Terenzio in pedana dalle ore 10: Pietro Torre, Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri, Edoardo Cantini, Mattia Rea, Marco Mastrullo, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli.