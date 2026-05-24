Coppa del Mondo sciabola maschile, Italia sesta al Cairo: sfuma il podio contro gli Usa

L’Italia della sciabola maschile chiude al sesto posto l’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo disputata al Cairo. Gli azzurri escono nei quarti contro gli Stati Uniti dopo una sfida equilibratissima e terminano la prova con due assalti nel tabellone dei piazzamenti.
Si chiude con un sesto posto l’avventura dell’Italia maschile di sciabola nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola disputata a Il Cairo.
Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e dal giovane Leonardo Reale ha sfiorato il podio, pagando a caro prezzo la sconfitta nei quarti di finale contro gli Stati Uniti.
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Buon avvio contro l’Uzbekistan
L’Italia aveva iniziato il proprio percorso dagli ottavi di finale con il successo sull’Uzbekistan per 45-39.
Una prova convincente che aveva permesso agli azzurri di accedere ai quarti con fiducia e ambizioni di podio.
Stati Uniti avanti di misura nei quarti
Nei quarti di finale è andata in scena una sfida molto equilibrata contro gli Stati Uniti maschili di sciabola.
Il confronto si è deciso soltanto nelle ultime stoccate, con gli americani capaci di imporsi 45-43 lasciando molti rimpianti alla squadra italiana.
Vittoria contro AIN, poi ko con la Romania
Dirottati nel tabellone per i piazzamenti, gli azzurri allenati dal CT Andrea Terenzio hanno poi superato la squadra russa sotto sigla AIN con il punteggio di 45-41.
Nell’ultimo assalto della trasferta egiziana, però, è arrivata la sconfitta contro la Romania per 45-42, risultato che ha fissato l’Italia al sesto posto finale.
Ora Europei e Mondiali nel mirino
Per la nazionale italiana di sciabola maschile, campione del mondo in carica, l’attenzione si sposta adesso sui due grandi appuntamenti dell’estate.
Dal 16 al 21 giugno sono infatti in programma gli Europei di Antony, mentre dal 22 al 30 luglio si svolgeranno i Mondiali di Hong Kong.