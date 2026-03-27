Coppa del Mondo di scherma: 24 azzurri ai tabelloni principali tra Astana, Tashkent e Budapest

Otto spadiste, nove sciabolatrici e sette sciabolatori italiani qualificati per le gare decisive di sabato nelle tappe di Coppa del Mondo tra Kazakistan, Uzbekistan e Ungheria.

Saranno 24 gli atleti italiani protagonisti nei tabelloni principali delle gare individuali di Coppa del Mondo in programma domani tra Astana, Tashkent e Budapest. È questo il bilancio della giornata di qualificazioni che ha visto la scherma azzurra impegnata su tre fronti tra Kazakistan, Uzbekistan e Ungheria.

Astana, otto spadiste italiane al tabellone principale

Sono otto le spadiste del commissario tecnico Dario Chiadò che prenderanno parte al tabellone principale della prova individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo ad Astana. Già qualificate per diritto di ranking le atlete inserite tra le prime sedici del ranking internazionale Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk.

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Dalla fase a gironi hanno ottenuto la qualificazione diretta Carola Maccagno e Alice Clerici. Attraverso il tabellone preliminare hanno poi conquistato il pass anche Roberta Marzani e Gaia Caforio.

Si fermano invece a un passo dal tabellone principale Lucrezia Paulis, superata nel derby azzurro da Marzani, e Federica Isola, mentre nel turno precedente erano state eliminate Gaia Traditi e Nicol Foietta.

Nella prova maschile di spada saranno complessivamente sei gli italiani in gara nel tabellone principale: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco. Le gare ad Astana assegneranno le medaglie a partire dalle ore 5 italiane.

Tashkent, nove sciabolatrici azzurre in gara

Saranno nove le sciabolatrici del CT Andrea Aquili impegnate nel tabellone principale della prova individuale di Coppa del Mondo a Tashkent. Già qualificata per ranking la numero cinque del mondo Michela Battiston.

Dalla fase a gironi hanno ottenuto il pass Martina Criscio e Mariella Viale. Attraverso gli assalti a eliminazione diretta si sono qualificate anche Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile e Manuela Spica.

Non riescono invece a superare l’ultimo turno Claudia Rotili e Francesca Romana Lentini, mentre si fermano nelle fasi precedenti Michela Landi. Il tabellone dei 32esimi di finale prenderà il via alle ore 6 italiane.

Budapest, sette sciabolatori al via per le medaglie

Sono sette gli sciabolatori del commissario tecnico Andrea Terenzio che accedono al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di Budapest. Già ammessi per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo, al rientro dopo gli infortuni che li avevano costretti a saltare la prova di Salt Lake City.

Dalla fase a gironi, chiusa con sei vittorie su sei assalti, si è qualificato Pietro Torre, numero tre dei preliminari. Attraverso le eliminazioni dirette hanno poi conquistato l’accesso al tabellone principale Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri e Cosimo Bertini.

Si fermano invece all’ultimo match Marco Mastrullo e Mattia Rea, mentre nelle fasi precedenti erano stati eliminati Edoardo Cantini, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli. Le gare per le medaglie inizieranno alle ore 10.