Coppa del Mondo Paralimpica – Spettacolo azzurro a Bradenton: due ori e un argento

Doppietta delle sciabolatrici con Mogos che vince il derby in finale su Markowska, Lambertini trionfa nella spada

Italia scatenata nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. La notte italiana del day-2 arricchisce con due ori e un argento la trasferta in Florida della scherma azzurra. Splendida doppietta nella sciabola femminile categoria B, dove trionfa Andreea Mogos vincendo il derby in finale con Julia Markowska. Ed è gran successo italiano anche nella spada maschile A con la firma d’autore di Emanuele Lambertini.

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Domina l’Italia nella sciabola femminile categoria B. Andreea Mogos ha iniziato il suo percorso imponendosi negli ottavi di finale sulla coreana Cho (15-3), prima di superare nei quarti all’ultima stoccata (15-14) la thailandese Jana. Certa di una medaglia, la torinese delle Fiamme Oro ha dilagato in semifinale contro la polacca Strawinska (15-6), conquistando il pass per l’ultimo atto. E lì ha trovato la compagna di Nazionale azzurra Julia Markowska, eccellente, a sua volta, nell’eliminare senza affanni la francese Damude (15-2) e, con la stessa autorità, nel superare anche la polacca Pacek (15-7) nel match dei quarti. In semifinale la romana delle Fiamme Oro ha sconfitto la cinese Ao (12-11), materializzando così il derby di finale. Qui è stata Andreea Mogos a vincere per 15-6, ma l’Inno di Mameli che risuona a Bradenton è anche in onore dell’argento di Julia Markowska. Sempre tra le sciabolatrici, prestazione positiva e 7° posto in classifica per Sofia Brunati.

Cambia l’arma ma non la bandiera sul gradino più alto del podio: sventola il Tricolore anche nella spada maschile categoria A. Il trionfo porta la firma di Emanuele Lambertini, autore di una gara spettacolare che l’ha visto combattere match dopo match fino all’ultimo respiro, uscendo vincitore per 15-14 in ben quattro assalti consecutivi. Per l’emiliano delle Fiamme Oro solo nei sedicesimi di finale, con il 15-1 sul brasiliano Souza, c’è stato poco da lottare. Da quel momento in avanti, a suon di 15-14, “Lambo” ha battuto prima l’iracheno Al-Ogaili, poi il britannico Lam Watson, quindi l’altro inglese Gilliver. Batticuore pure la finale, contro Al-Madhkhoori, portacolori dell’Iraq: sempre, rigorosamente, con il verdetto di 15-14 Emanuele Lambertini si è ripreso il trono di spada che gli mancava da quattro anni (ultima vittoria nell’arma non convenzionale a San Paolo nel 2022), griffando così il suo sesto successo nel circuito di Coppa del Mondo.

Tra gli spadisti A ha chiuso in 16^ posizione Edoardo Giordan, seguito da Luca Platania che si è classificato 19°.

Nella spada maschile categoria B ha sfiorato il podio Michele Massa che, dopo aver battuto il colombiano Molano Barrios (15-10), ha lottato alla pari contro il cinese Zhang, impostosi nei quarti di finale per 15-13, punteggio che ha dirottato il marchigiano delle Fiamme Gialle al 5° posto. Stop agli ottavi per Amelio Castro che ha chiuso 10° dopo l’argento di ieri nella sciabola; 23^ posizione per Andrea Jacquier, mentre nella sciabola femminile A si è classificata 33^ Enrica Archetti.

L’Italia guidata dai CT Alessandro Paroli, Antongiulio Stella e Michele Tarantini affronterà domani la terza giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton, con le ultime gare individuali. In pedana il fioretto maschile (Mattia Galvagno, Emanuele Lambertini e Luca Platania nella categoria A, Michele Massa e Gianmarco Paolucci nella B) e la spada femminile (con Sofia Garnero nella A, Sofia Brunati e Julia Markowska nella categoria B).