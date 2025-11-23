Ricco bottino di 10 medaglie per gli azzurri nel weekend thailandese, prossima tappa a Pisa.

L’Italia ha chiuso con una sontuosa “doppia cifra”, ben 10 medaglie, la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Nakhon Ratchasima, che ha inaugurato la stagione internazionale 2025-2026 della scherma in carrozzina. Nella quarta e ultima giornata della kermesse thailandese, dedicata alle gare a squadre con formula Open (Mixed Team con due uomini e due donne in formazione), gli azzurri hanno conquistato l’oro nel fioretto e l’argento nella spada.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il quartetto dell’Ital-fioretto, composto da Andreea Mogos, Sofia Garnero, Emanuele Lambertini e Michele Massa, ha letteralmente dominato la competizione. Superati gli ottavi per diritto di ranking, gli azzurri hanno battuto il Brasile nei quarti per 20-5 e si sono ripetuti in semifinale contro la Corea, imponendosi 20-8. L’ultimo atto ha visto la squadra italiana dominare anche la Francia, con il risultato di 20-4, facendo così risuonare per la sesta volta in quattro giorni l’Inno di Mameli a Nakhon Ratchasima.

Ottima prestazione anche dell’Italia della spada, in pedana con Julia Markowska, Sofia Garnero, Emanuele Lambertini e Michele Massa. Gli azzurri, ammessi di diritto ai quarti di finale, hanno disputato un grande assalto contro il Giappone vincendo con il punteggio di 20-16. In semifinale, opposti alla Corea, gli spadisti italiani si sono imposti 20-17 andandosi a giocare il match per l’oro. L’Italia si è fermata solo in finale al cospetto dei padroni di casa della Thailandia (20-11), conquistando così con un argento prezioso.

Solo nella sciabola il team azzurro non era in gara, causa il forfait prima della partenza a cui è stato costretto Andrea Jacquier.

Scorrono così i titoli di coda su un grande weekend internazionale per l’Italia della scherma paralimpica guidata dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, supportati nella trasferta asiatica dal medico Nicolò Piacentini e dal fisioterapista Christian Lorenzini. Un lungo fine settimana iniziato giovedì con un tris d’oro e un argento: meravigliosa la doppietta dei fiorettisti nella categoria A con il trionfo di Luca Platania Parisi dopo un derby di finale vinto all’ultimo respiro, per 15-14, su Emanuele Lambertini, che si è preso la piazza d’onore, e i successi di Andreea Mogos nella sciabola femminile B e di Michele Massa nel fioretto maschile B. Poi, venerdì, l’oro di Edoardo Giordan, che ha dominato nella sciabola maschile categoria A, e il bronzo di Julia Markowska nella spada femminile B. Infine, ieri, la “doppietta” di Andreea Mogos, che dopo la sciabola si è presa anche il fioretto femminile categoria B, e l’argento di Michele Massa nella spada maschile B, prima delle soddisfazioni a squadre di oggi.

Ottime premesse per la prossima tappa di Coppa del Mondo Paralimpica, che sarà “in casa”, dal 19 al 22 febbraio, sulle pedane di Pisa.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO A SQUADRE MISTE – Nakhon Ratchasima (Thailandia), 23 novembre 2025

Qui i risultati

Classifica: 1. ITALIA (Michele Massa, Emanuele Lambertini, Ionela Andreea Mogos, Sofia Garnero), 2. France (Cassiopee Bourgine, Quentin Fernandez-Anssoux, Margot Fourmond, Thomas Tachdjian), 3. Thailandia (Saysunee Jana, Visit Kingmanaw, Thitirat Pengprasittipong, Phoopa Sae-Sim), 4. Corea del Sud (Jae Hoon Sim, Eun Hwan Ryu, Sunmi Kim, Eun Hye Cho)

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA A SQUADRE MISTE – Nakhon Ratchasima (Thailandia), 23 novembre 2025

Qui i risultati

Classifica: 1. Thailandia (Chitiphat Charoenta, Saysunee Jana, Duean Nakprasit, Korakod Sangsawang), 2. ITALIA (Michele Massa, Emanuele Lambertini, Julia Anna Markowska, Sofia Garnero), 3. South Korea (Jae Hoon Sim, Eun Hwan Ryu, Sunmi Kim, Eun Hye Cho), 4. Poland (Marta Fidrych, Piotr Pawelko, Dariusz Pender, Karolina Strawinska)