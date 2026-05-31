Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia a Bradenton chiude con due bellissime medaglie d’argento

Secondi posti per le squadre miste di fioretto e spada. Ben 9 podi azzurri nella trasferta statunitense



Si chiude con altre due medaglie d’argento per l’Italia la tappa statunitense di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. La quarta e ultima giornata di assalti in Florida era dedicata alle prove a squadre miste, con formazioni composte da due uomini e due donne, e ha visto gli azzurri chiudere al secondo posto sia nel fioretto con Luca Platania Parisi, Michele Massa, Andreea Mogos e Sofia Garnero, e sia nella spada con il quartetto composto da Emanuele Lambertini, Amelio Castro, ancora Sofia Garnero e Julia Markowska.

I fiorettisti hanno superato nei quarti l’Ungheria per 20-6 e in semifinale, dopo un match combattutissimo, hanno avuto ragione della Gran Bretagna con il risultato di 20-18. Solo in finale l’Italia del fioretto ha ceduto alla Cina (20-6), festeggiando comunque un argento prezioso.