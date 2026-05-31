Coppa del Mondo Boulder Alcobendas: Camilla Moroni chiude ottava nella finale spagnola

L’azzurra delle Fiamme Oro centra l’accesso all’atto conclusivo della terza tappa di Coppa del Mondo Boulder e termina all’ottavo posto. Buone prove anche per Giorgia Tesio e Stella Giacani, entrambe vicine alla finale.

Si è conclusa ad Alcobendas, in Spagna, la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo Boulder, appuntamento che ha visto ancora una volta l’Italia protagonista grazie alla qualificazione in finale di Camilla Moroni.

L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la competizione all’ottavo posto, confermandosi tra le protagoniste del circuito internazionale in una finale caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato.

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Moroni protagonista fino alla finale

Il cammino dell’azzurra era iniziato con una convincente semifinale che le aveva consentito di conquistare il pass per l’ultimo atto della manifestazione. Moroni aveva infatti terminato il turno precedente in quinta posizione, dimostrando solidità e continuità di rendimento.

L’ottavo posto ottenuto nella finale di Alcobendas rappresenta un altro risultato di rilievo nel percorso internazionale della climber italiana.

Tesio e Giacani sfiorano la qualificazione

Indicazioni positive sono arrivate anche dalle altre rappresentanti azzurre impegnate nella semifinale femminile.

Giorgia Tesio ha concluso la propria gara al decimo posto, fermandosi a un passo dalla qualificazione alla finale. Undicesima posizione invece per Stella Giacani, autrice di una prova che conferma la sua crescita nel panorama internazionale della disciplina.

Gara maschile: Boldrini e Reusa in qualifica

Nella competizione maschile Luca Boldrini e Matteo Reusa hanno entrambi chiuso le qualificazioni con un bottino di due top e una zona.

Boldrini ha terminato la propria prova al 41° posto, mentre Reusa si è classificato in 49ª posizione in una gara particolarmente equilibrata e competitiva.

Italia protagonista nel Boulder femminile

La tappa spagnola conferma il buon momento del movimento femminile italiano nel Boulder, sempre più presente nelle posizioni di vertice delle principali competizioni internazionali.

Per Camilla Moroni si tratta di un altro piazzamento nella top 10 di Coppa del Mondo, risultato che rafforza ulteriormente la sua presenza tra le atlete di riferimento della specialità.