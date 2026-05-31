Celeste Polzonetti si migliora ancora: 12.79 nei 100 ostacoli e pass per le Finals NCAA

Nuovo progresso per la ventenne azzurra ai West Regionals di Fayetteville. Migliorata per la seconda volta in pochi giorni la migliore prestazione italiana under 23 dei 100 ostacoli, con qualificazione conquistata per le Finals NCAA di Eugene.
Continua il momento d’oro di Celeste Polzonetti negli Stati Uniti. La giovane ostacolista italiana ha firmato un nuovo miglioramento nei 100 ostacoli durante i West Regionals NCAA di Fayetteville, in Arkansas, correndo in 12.79 con vento favorevole regolare di +1.8.
Dopo il 12.80 ottenuto nel primo turno della manifestazione, la ventenne azzurra è riuscita a limare ulteriormente il proprio limite, confermando una crescita costante che la proietta sempre più in alto nelle graduatorie italiane della specialità.
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Nuova migliore prestazione italiana under 23
L’atleta della Bracco Atletica riscrive ancora una volta la migliore prestazione italiana under 23 dei 100 ostacoli. Soltanto due giorni prima aveva già abbassato il precedente riferimento nazionale con un eccellente 12.80, migliorando il proprio personale di diciotto centesimi.
A Fayetteville è arrivato un ulteriore passo avanti che certifica l’ottimo stato di forma della brianzola di Desio, impegnata negli studi di psicologia all’Università della California.
Quarta italiana di sempre nei 100 ostacoli
Il tempo di 12.79 consente a Polzonetti di scalare un’altra posizione nelle liste italiane all time. L’azzurra raggiunge Elena Carraro al quarto posto e si porta a un solo decimo dal record italiano detenuto da Giada Carmassi con 12.69.
Davanti a lei restano soltanto Carmassi, Luminosa Bogliolo, autrice di 12.75, e Veronica Borsi con 12.76.
Qualificazione per le Finals NCAA
Grazie alla vittoria nella propria batteria dei quarterfinals e al terzo miglior tempo complessivo della competizione, Polzonetti ha conquistato la qualificazione alle Finals NCAA, in programma a Eugene dal 10 al 13 giugno.
L’azzurra sarà impegnata con la maglia degli UCLA Bruins nella fase conclusiva dei campionati universitari statunitensi.
Tra le italiane qualificate c’è anche Diarra Sow (Bergamo Stars/Minnesota), che nel salto triplo ha ottenuto la misura di 13,57 con vento superiore al limite consentito (+2.6).