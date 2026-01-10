Fioretto, doppio bronzo azzurro a Parigi: Bianchi e Lombardi sul podio mondiale

Alla Coppa del Mondo di fioretto maschile allo Stade de Coubertin l’Italia conquista due medaglie di bronzo con Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi. Quattro azzurri tra i migliori otto.

È tutto azzurro il terzo gradino del podio nella gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin brillano Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti di una giornata di altissimo livello che conferma l’Italia ai vertici della specialità.

Per Bianchi si tratta dell’ottava medaglia in carriera nel circuito iridato, la prima da papà, con una dedica speciale al piccolo Enea nato appena quaranta giorni fa. Per Lombardi, invece, è il quarto podio in Coppa del Mondo, il secondo consecutivo dopo il bronzo conquistato a Fukuoka lo scorso dicembre. Ma il bilancio azzurro va oltre le medaglie: ben quattro fiorettisti italiani tra i migliori otto.

Bianchi, ritorno da campione

Rientrato in gara dopo l’assenza in Giappone per la nascita del figlio, Guillaume Bianchi ha mostrato subito grande solidità. Il 28enne romano delle Fiamme Gialle ha superato con autorità l’ungherese Balint (15-7), il giapponese Saito (15-4) e il russo Barannikov (15-9).

Il successo decisivo per la medaglia è arrivato all’ultima stoccata nei quarti di finale contro Pavel Puzankov (15-14). In semifinale, contro lo statunitense Alexander Massialas, alcuni problemi fisici e i crampi hanno consigliato di non forzare, chiudendo comunque con un bronzo di grande valore.

Lombardi, continuità e maturità

Accanto a Bianchi sul podio sale Giulio Lombardi, 23enne toscano anch’egli delle Fiamme Gialle, protagonista di un percorso brillante iniziato dalle qualificazioni. Lombardi ha eliminato l’egiziano Tolba (15-8), il tedesco Kappus (15-6) e l’ungherese Dosa (15-10).

Nei quarti di finale è arrivato il derby azzurro contro Tommaso Marini, risolto con il successo per 15-9 che ha spalancato le porte della semifinale. Qui Lombardi si è fermato contro il campione del mondo in carica Chun Yin Ryan Choi, portacolori di Hong Kong, conquistando comunque un bronzo che conferma la sua crescita costante.

Marini e Macchi tra i migliori otto

Ai piedi del podio hanno chiuso Tommaso Marini, campione del mondo 2023, e Filippo Macchi, argento olimpico 2024. Marini ha superato tre francesi prima di fermarsi nel derby con Lombardi, mentre Macchi si è arreso nei quarti proprio a Choi dopo un ottimo percorso.

Completano la spedizione azzurra i piazzamenti di Tommaso Martini (24°), Damiano Rosatelli (42°), Damiano Di Veroli (44°), Davide Filippi (50°) e Alessio Foconi (60°).

La tappa parigina si chiuderà domani con la gara a squadre, dove l’Italia del CT Simone Vanni sarà in pedana con Bianchi, Macchi, Marini e Foconi.

Il bilancio del sabato azzurro è straordinario: cinque medaglie complessive in Coppa del Mondo tra fioretto e spada, a conferma di una Nazionale protagonista su tutte le pedane internazionali.