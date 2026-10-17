Coppa del Mondo, fiorettiste azzurre nella storia: podio tutto italiano

L’Italia entra nella storia della scherma a Takamatsu: la Favaretto diventa regina, ma il podio è tutto italiano in Giappone

La stagione 2026-27 della scherma italiana si apre con un sogno che diventa realtà. Nella prima prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile, disputata a Takamatsu, in Giappone, le azzurre hanno compiuto un’impresa storica, monopolizzando l’intero podio. Un risultato straordinario che eguaglia il precedente di Tbilisi 2024, confermando il dominio assoluto della Nazionale guidata dal tecnico Simone Vanni.

La finale ha avuto il sapore di un derby tricolore, vedendo affrontarsi le prime due del ranking mondiale: Martina Favaretto e Martina Batini. La campionessa mondiale in carica, reduce dal trionfo iridato di Hong Kong, ha mostrato nervi d’acciaio, aggiudicandosi l’oro con un vibrante 15-13.

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Per Favaretto si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo da detentrice del titolo, un sigillo che fa suonare nuovamente l’inno di Mameli in terra asiatica.

Una grandissima Italia si conferma regina della scherma femminile

Prima di approdare all’atto conclusivo, le italiane avevano già scritto la storia nelle semifinali. Batini aveva regolato con autorità Arianna Errigo per 15-6, regalando alla veterana il suo 64esimo podio individuale nel circuito. Nell’altro semi, Favaretto aveva avuto la meglio su Alice Volpi con un netto 15-8, permettendo alla senese di tagliare un traguardo prestigioso: il suo 30esimo podio iridato.

Un weekend perfetto per il fioretto tricolore, che proietta l’Italia come faro indiscusso della scherma mondiale, con quattro campionesse pronte a lottare per ogni alloro nella stagione che si avvicina, confermando una superiorità tecnica e mentale assoluta.