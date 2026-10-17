Mondiali ginnastica artistica, svetta il Giappone: attesa per Targhetta

I Mondiali di ginnastica artistica stanno per entrare nel vivo: tutta l’Italia spera in Targhetta, oggi molto bene il Giappone

Il Giappone ha subito dimostrato la sua superiorità nella fase a squadre dei Mondiali di ginnastica artistica, totalizzando un impressionante punteggio complessivo di 254.529. I nipponici hanno lanciato un messaggio chiarissimo sulle loro ambizioni iridate, puntando dritti all’oro mondiale, mentre la Cina prepara la sua risposta strategica per la finale di martedì.

Alle spalle dei leader asiatici si sono inserite solidamente la Gran Bretagna e una Russia in spolvero, con gli Stati Uniti al quarto posto, seguiti dalle sorprendenti formazioni di Olanda e Colombia. L’Italia è attesa domani alle 10 nel turno preliminare.

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Sul piano individuale, i ginnasti russi hanno mostrato un livello tecnico davvero straordinario. Arsenii Dukhno ha dominato il corpo libero con un esercizio da 14.700, precedendo il britannico Jake Jarman, mentre Ilia Zaika ha conquistato la vetta provvisoria agli anelli con 14.533, tallonando il connazionale Courtney Tulloch.

Mondiali ginnastica artistica, verso l’Italia e la prova di Targhetta

Nel frattempo, Gabriele Targhetta ha monitorato con estrema attenzione la situazione al cavallo con maniglie, sua specialità di punta. Il campione europeo ha visto prevalere i due armeni che lo avevano tallonato a Zagabria.

Hamlet Manukyan ha guidato la classifica con 14.933, seguito dal connazionale Mamikon Khachatryan con 14.733. Attenzione anche al giapponese Daiki Hashimoto, mentre l’irlandese Rhys McClenaghan rischia seriamente di restare fuori dalle finali.

Nel concorso generale, il nipponico Oka Shinnosuke comanda con 85.098, confermando il dominio del Sol Levante in questa edizione iridata, dimostrando una superiorità tecnica assoluta e inarrivabile per tutti.