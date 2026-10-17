Ritmica, Serie A1: l’Udinese vince la prima tappa con super Tara Dragas. Rivivi l’evento su Sportface TV

Tara Dragas trascina l’Udinese nella prima tappa di Serie A1: rivedi la giornata di oggi su Sportface TV

Il campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica 2026 si apre con grandi assenze che ridisegnano gli equilibri della competizione. L’AS Udinese, trascinata dalla stella Tara Dragas, si candida fin da subito come protagonista assoluta della stagione. La giovane campionessa rappresenta il faro di una società che punta a consolidare il proprio ruolo nell’élite del movimento nazionale.

Tuttavia, il quadro competitivo è stato profondamente alterato da una notizia clamorosa riguardante la storica Ginnastica Fabriano. La Federginnastica ha infatti sancito la sospensione temporanea dei diritti federali del sodalizio marchigiano per dodici mesi, a causa di irregolarità nei rimborsi spese. Questa pesante sanzione impedisce alla squadra di prendere parte alla regular season, lasciando un vuoto significativo nel campionato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La conseguenza più amara di questa esclusione ricade su Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale, tesserata proprio per Fabriano. L’atleta, già ferma per un’operazione programmata a fine stagione, vede così svanire la possibilità di contribuire al progetto della sua società in un momento così delicato.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO SU SPORTFACE TV

Tara Dragas trascina l’Udinese alla vittoria nella prima tappa

Alla fine, è arrivato il trionfo dell’AS Udinese. Le friulane hanno dominato totalizzando un punteggio di 109.900, guidate dalla straordinaria Tara Dragas, autrice di due prove perfette da 29.050 punti sia al cerchio che alle clavette. A completare il successo, le prestazioni di Isabelle Tavano (26.500 con la palla), Adele Asquini (25.300 al nastro) e Gaia Zurlo (23.400).

Alle spalle, la Forza e Coraggio Milano ha conquistato l’argento con 105.800 punti, trainata dalle esibizioni di Viola Sella. Un avvincente testa a testa per il bronzo ha visto classificarsi a pari merito Falciai Arezzo e Polimnia Ritmica Romana, entrambe a 102.300, grazie rispettivamente a Emir Hatice Gokce e al collettivo romano. Chiude la top five la San Giorgio ’79 di Desio (101.900), con Alexandra Agiurgiuculese.