Ritmica, Serie A2: Terranuova domina a Terni. Rivivi l’evento su Sportface TV

La prima tappa del campionato di Serie A2 a Terni va a Terranova: rivedi l’evento di oggi su Sportface TV

Il campionato societario di ginnastica ritmica 2026 ha acceso i riflettori sull’UmbriaForum di Terni, inaugurando la stagione con la prima tappa di regular season della Serie A2. A conquistare il successo assoluto è stata la Ginnastica Terranuova, capace di imporsi con un punteggio totale di 100.600, grazie anche all’apporto del jolly.

La formazione vincente ha schierato in pedana Vittoria Bucciarelli, Marzia Neri, Emma Visentin, Alessia Procelli e la fuoriclasse in prestito Stiliana Nikolova.

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Alle spalle delle trionfatrici, la medaglia d’argento è andata all’Iris Giovinazzo, che ha totalizzato 100.050 punti con le prove di Flavia Cassano, Giorgia Maruccia, Emma Di Liddo e Irene Carbonara. Il gradino più basso del podio è stato invece appannaggio della Polisportiva Varese, ferma a 99.600 punti, grazie alle esibizioni di Sofia Maffeis, Alice Polimeno, Veronica Di Cataldo, Camilla Zappa e Lada Push.

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Ginnastica ritmica, Serie A2: cosa è successo a Terni

La gara ha messo in mostra un altissimo tasso tecnico, arricchito dalla presenza di numerose stelle internazionali. Tra le atlete straniere più attese, la bulgara Eva Brezalieva ha aperto le danze per l’Eurogymnica Torino, mentre Amalia Lica ha difeso i colori della Ritmica Futura.

Spazio al gradito ritorno in veste individualista per ginnaste del calibro di Sofia Maffeis e Giulia Segatori, appena reduci dalle fatiche con la Squadra Nazionale. Un inizio di annata scoppiettante, che ha regalato al numeroso pubblico presente un pomeriggio di puro spettacolo, confermando l’ottima salute.