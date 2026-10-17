Atletica italiana al vertice: quattro italiani n.1 al mondo, Iapichino e Fabbri al top

Gli italiani continuano a dominare l’atletica mondiale: ci sono ben quattro azzurri al numero 1. Anche Fabbri e Iapichino meglio di tutti

L’atletica leggera italiana vive un momento storico senza precedenti, con ben quattro atleti che svettano al primo posto nelle classifiche mondiali di World Athletics. Un traguardo straordinario che certifica la forza del movimento azzurro, consolidatosi dopo gli ultimi aggiornamenti dei ranking che hanno tenuto conto dei punteggi delle recenti competizioni internazionali.

La novità più eclatante riguarda il salto in lungo femminile, dove Larissa Iapichino ha scavalcato la statunitense Tara Davis-Woodhall. La talentuosa toscana comanda ora la graduatoria con 1.358 punti, mantenendo un margine di 5 lunghezze sulla campionessa olimpica e iridata. Una leadership che l’atleta manterrà almeno fino all’inizio della stagione indoor, pronta a difendere il primato con grinta e determinazione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fabbri domina come numero 1 nel getto del peso

Nel getto del peso, Leonardo Fabbri continua a dominare la scena con 1.400 punti, resistendo agli assalti del giamaicano Rajindra Campbell, fermo a 1.397 punti nonostante un lancio eccezionale da 23.08 metri a Bruxelles. Il campione europeo ha dimostrato una solidità impressionante, blindando la vetta dopo i successi estivi.

Il poker si completa con due eccellenze nelle specialità di marcia: Sofia Fiorini guida la classifica della maratona di marcia con 1.338 punti, forte del record mondiale, mentre Massimo Stano domina la stessa specialità maschile con 1.324 punti dopo il trionfo continentale. Un quartetto d’oro che rende l’Italia la nazione più temuta e rispettata nel panorama dell’atletica leggera globale, proiettando il nostro sport verso un futuro radioso.