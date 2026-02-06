Coppa del Mondo di spada maschile – Davide Di Veroli d’argento nella “sua” Heidenheim

L’argento di Davide Di Veroli brilla nel venerdì di Heidenheim. Il 24enne romano è salito sul secondo gradino del podio nella “classicissima” della Coppa del Mondo di spada maschile in Germania (ben 372 partecipanti), offrendo una prestazione strepitosa, che è valsa la sua decima medaglia in carriera nel circuito iridato. Una grande gara, nonostante il rimpianto di una sconfitta in finale per una sola stoccata (15-14) contro il kazako Kurbanov.

L’esaltante percorso di Davide Di Veroli è iniziato con i successi prima su Fong, portacolori di Hong Kong (15-12), e poi sullo svizzero Hadrien Favre (15-7), ed è proseguito con il 13-12 su un altro elvetico, Alexis Bayard, che ha consegnato all’azzurro il pass per i “top 8”. Nel match dei quarti di finale, contro il kazako Kirill Prokhodov, Davide ha offerto un’altra prova di forza, rimontando a pochi secondi dalla fine ed esultando per il risultato di 14-12 che lo ha fatto volare in doppia cifra: decimo podio in Coppa del Mondo, il terzo nella storica tappa di Heidenheim, dodici mesi dopo il trionfo del 2025 e a sette anni di distanza dalla sua prima medaglia internazionale tra “big” (l’argento del 2019) da 17enne. La “sua” tappa.

Ma non è finita lì. In semifinale Di Veroli ha proseguito la sua cavalcata dominando il match contro l’egiziano Mohamed Elsayed: 14-7 il verdetto che è valso il pass per l’ultimo atto. Anche in finale, con il kazako Ruslan Kurbanov, Davide ha tirato con cuore e carattere, arrendendosi soltanto sul 15-14, ma il suo è un argento che luccica.

Ha chiuso al 10° posto Matteo Galassi. Il romagnolo dei Carabinieri, dopo aver sconfitto il portacolori di Hong Kong, Lau (15-7) e il russo Shvelidze (15-13) si è fermato sulla soglia dei “top 8” contro l’olandese Tristan Tulen in un assalto combattuto fino all’ultimo (15-13).

Per quanto riguarda gli altri azzurri impegnati oggi: 24° Gianpaolo Buzzacchino, 28° Filippo Armaleo, 36° Enrico Piatti e 47° Giulio Gaetani, vittima di un brutto infortunio e al quale va il più grande in bocca al lupo per una pronta ripresa.

La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim si chiuderà domani con la prova a squadre nella quale l’Italia del Commissario tecnico Diego Confalonieri si schiererà con il quartetto formato da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli.

Coppa del Mondo di spada maschile – Heidenheim, 6 febbraio 2026

Classifica (372): 1. Ruslan Kurbanov (Kaz), 2. Davide Di Veroli (ITA), 3. Mohamed Elsayed (Egy), 3. Tristan Tulen (Ned)

Gli altri italiani: 10. Matteo Galassi, 24. Gianpaolo Buzzacchino, 28. Filippo Armaleo, 36. Enrico Piatti, 47. Giulio Gaetani, 67. Simone Mencarelli, 78. Valerio Cuomo, 120. Andrea Santarelli, 256. Gabriele Cimini, 293. Marco Francesco Locatelli, 320. Ettore Leporati