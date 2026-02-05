Coppa del Mondo di spada maschile – 6 azzurri qualificati per la giornata clou di domani a Heidenheim

Sono sei gli azzurri del CT Diego Confalonieri qualificati al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim.

La “classicissima” tedesca vedeva Matteo Galassi e Davide Di Veroli già qualificati per la giornata clou di domani per diritto di ranking.

Fin dalla fase a gironi, grazie a sei vittorie in altrettanti assalti e ottime aliquote, hanno staccato il pass Enrico Piatti e Gianpaolo Buzzacchino.

Attraverso un lungo tabellone preliminare, poi, hanno strappato la qualificazione anche Filippo Armaleo e Giulio Gaetani.

Non ce l’hanno fatta Simone Mencarelli, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Marco Francesco Locatelli ed Ettore Leporati.

La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim vivrà domani il tabellone principale della gara individuale mentre sabato in Germania il sipario calerà con la prova a squadre.

Coppa del Mondo di spada maschile, preliminari – Heidenheim, 5 febbraio 2026

QUI i risultati