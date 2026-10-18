Mondiali ginnastica artistica 2026: uomini alle 10, Fate in pedana alle 19.40

Giornata chiave per l’Italia ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica in corso a Rotterdam. Oggi saranno infatti impegnate entrambe le squadre azzurre nelle qualificazioni: gli uomini scenderanno in pedana alle 10.00, mentre le donne entreranno in scena alle 19.40. In palio ci sono l’accesso alle finali iridate e indicazioni importanti sul livello competitivo dell’Italia in vista del prosieguo della rassegna. L’intera giornata sarà visibile in streaming su Eurovision Sport.

Abbadini guida i Moschettieri nella quinta suddivisione

La squadra maschile sarà inserita nella quinta suddivisione, insieme a Belgio, Cina, Spagna e due gruppi misti. Il quintetto azzurro sarà composto da Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta, Simone Speranza, Mario Machiari e Nicolò Vannucchi. Abbadini sarà il capitano di uno dei principali riferimenti dell’Italia, mentre Targhetta arriva con il prestigioso titolo europeo al cavallo con medaglie.

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Riflettori anche su Speranza, talento emergente, e su Macchiati e Vannucci, chiamati a garantire solidità rispettivamente nel corso generale e al volteggio.

In serata tocca alle Fate

Alle 19.40 sarà invece il momento della squadra femminile. Le Fate gareggeranno nella terza suddivisione con Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli. Esposito, capitana e già due volte campionessa europea all-around, sarà la punta di diamante del gruppo, affiancata dall’esperienza di Iorio e dalla crescita di Perotti. Per Marano e Tonelli sarà invece il debutto iridato.

Il programma femminile inizierà già alle 16.00, con Germania, Romania e Stati Uniti, prima della seconda suddivisione delle 17.50 con Australia, Belgio e Giappone.