Veneto Classic 2026, ultima battaglia della stagione: McNulty favorito, Scaroni guida l’assalto italiano

La stagione italiana del ciclismo su strada si prepara a chiudersi con una delle corse più spettacolari del calendario. Oggi va in scena la Veneto Classic 2026, sesta edizione della prova organizzata tra Cittadella e Bassano del Grappa. I corridori affronteranno 161 chilometri e circa 2.200 metri di dislivello, in un percorso ricco di muri, pavé e sterrato. La partenza è fissata alle 13.00, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.00. La corsa sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.50, con streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery + e HBO Max.

Sei volte sulla Tisa, poi Diesel Farm e Contra Soarda

Il traccia promette selezione continua. Dopo una prima parte più lineare, inizieranno i passaggi su Muro de La Tisa, 330 metri in pavé al 15,2%, e sulla salita de La Rosina, 2,1 km al 6,5%. La Tisa verrà affrontata complessivamente sei volte, diventando uno dei punti chiave della corsa.

Nel finale arriveranno però le asperità più dure: prima lo sterrato della Diesel Farm, 1,3km al 10,9%, poi lo strappo di Contro Soarda, 400 metri al 13%, con lo sollevamento a circa quattro chilometri dall’arrivo.

McNulty uomo da battere, Scaroni e Ulissi ci provano

Il grande favorito sarà Brandon McNulty, campione del mondo su strada a Montreal e reduce da un finale di stagione di altissimo livello. Con lui, in casa UAE Team Emirates-XRG, ci sarà anche Benoit Cosnefroy. Attenzione poi ad Anhton Charmig, secondo al Gran Piemonte.

L’Italia si affiderà soprattutto o a Christian Scaroni e Diego Ulissi, con quest’ultimo terzo nella passata edizione. Da seguire anche i giovani Ludovico Crescioli e Alessandro Fancellu.