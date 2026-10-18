Arrampicata, Boldrini sfiora la finale a Salt Lake City: 11° nel boulder, vince Katz

Buona prestazione per Luca Boldrini nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva in corso a Salt Lake City. L’azzurro ha chiuso all’undicesimo posto nella gara maschile di Boulder, restando davvero a un passo dalla finale riservata ai migliori otto. A imporsi è stato invece l’israeliano Yonatan Katz, capace di conquistare il primo successo della carriera nel massimo circuito internazionale.

Boldrini a due decimi dalla finale

Per Boldrini resta inevitabilmente qualche rimpianto, perché la qualificazione all’ultimo atto è sfumata per appena due decimi di punto. L‘italiano ha infatti totalizzato 69.6 punti, mentre per entrare tra i migliori otto ne sarebbero serviti 69.8. A fare la differenza è stato soprattutto l’ultimo blocco, dove Boldrini ha trovato il top soltanto al quinto tentativo. Un dettaglio minimo, ma sufficiente per lasciarlo fuori dalla finale.

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Il risultato resta comunque positivo, soprattutto considerando il livello della concorrenza e il fatto che il piazzamento lo abbiamo portato a ridosso della top 10. Una prestazione che conferma la crescita del clinker azzurro e la sua capacità di competere stabilmente con gli specialisti più forti del circuito.

Katz firma il primo successo in Coppa del Mondo

Nella finale maschile il protagonista assoluto è stato Yonatan Katz, che ha chiuso con 69.7 punti, sufficienti per precedere il britannico Maximilian Milne, secondo a 59.7, e il giapponese Rei Kawata, terzo con 54.2.

Per Katz si tratta di un risultato di enorme prestigio, arrivato appena alla seconda partecipazione in carriera a una prova di Coppa del Mondo.