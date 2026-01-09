Coppa del Mondo di fioretto maschile: nove azzurri al tabellone principale di Parigi

Allo Stade de Coubertin l’Italia protagonista nel “Challenge International de Paris”. Intanto a Tunisi l’Ambasciata d’Italia sostiene la sciabola azzurra impegnata nel Grand Prix

Saranno nove gli azzurri protagonisti domani nel tabellone principale del Challenge International de Paris (CIP), storica tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile in programma allo Stade Pierre de Coubertin. È questo l’esito dei preliminari disputati oggi, che hanno aperto la classicissima parigina, una vera e propria maratona con 330 atleti al via.

L’Italia del Commissario Tecnico Simone Vanni poteva già contare sull’accesso diretto al tabellone principale di tre atleti compresi nella top 16 del ranking internazionale: Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi. A loro si sono aggiunti fin dal primo step odierno Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, entrambi protagonisti di un’ottima fase a gironi.

Superando poi i turni dei tabelloni preliminari, hanno conquistato la qualificazione anche Alessio Foconi, vincitore dell’edizione parigina dello scorso anno, insieme a Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Davide Filippi, completando così il contingente azzurro per la giornata clou. Non sono invece riusciti a centrare l’accesso al main draw Lorenzo Nista, Edoardo Luperi e Giuseppe Franzoni.

Domani il fioretto maschile assegnerà le medaglie della gara individuale, mentre domenica il programma si chiuderà con la prova a squadre, altro appuntamento di grande prestigio della stagione internazionale.

Sciabola, il Grand Prix di Tunisi: la visita dell’Ambasciata d’Italia

Intanto, sul fronte della sciabola, arriva un segnale importante di vicinanza istituzionale. L’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha fatto visita alla delegazione azzurra impegnata nel Grand Prix in corso alla Cité Olympique Rades, manifestazione che rappresenta il circuito d’élite della Coppa del Mondo Assoluti, con competizioni esclusivamente individuali e punteggio maggiorato.

Il Vice Capo Missione Luigi Gentile ha incontrato oggi il gruppo azzurro, una presenza particolarmente apprezzata dagli atleti e dallo staff. Sono 24 gli schermidori italiani impegnati nel weekend tunisino, equamente divisi tra donne e uomini, guidati dai CT Andrea Aquili per il settore femminile e Andrea Terenzio per quello maschile, con il supporto dello staff tecnico e medico federale.

Dalla delegazione italiana è arrivato un messaggio unanime di ringraziamento all’Ambasciata per la visita e il sostegno. A sottolinearne il valore è stato il CT delle sciabolatrici Andrea Aquili:

“È motivo di grande orgoglio per noi sentire il supporto della nostra rappresentanza diplomatica. Ringraziamo il Vice Capo Missione Luigi Gentile per essere stato al nostro fianco e per aver rinnovato la vicinanza dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi. Come ricordato dal Presidente federale Luigi Mazzone, la scherma azzurra è fiera di rappresentare il Paese all’estero ed è onorata di queste attestazioni di affetto e cooperazione”.

Un sostegno che rafforza il senso di responsabilità e appartenenza della Nazionale, chiamata a essere esempio positivo in pedana e fuori.