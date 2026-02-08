Coppa del Mondo a squadre – A Wuxi splende il bronzo delle spadiste dopo lo storico tris di ieri

Seconda giornata e quarta medaglia per l’Italia della spada femminile nella prova di Coppa del Mondo di Wuxi. Il quartetto del CT Dario Chiadò composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Federica Isola ha chiuso la prova a squadre con una splendida medaglia di bronzo.

Le azzurre hanno debuttato negli ottavi battendo la Svezia per 44-33 e si sono ripetute nei quarti, interpretando un grande match che le ha permesso di superare l’Ungheria con il punteggio di 30-26. Nella semifinale contro la Cina padrona di casa, le spadiste italiane sono state fermate con il punteggio di 45-37 e dirottate nella finale per il bronzo. Pronto riscatto per il quartetto del Commissario tecnico Dario Chiadò che con il punteggio di 45-34 hanno avuto la meglio sull’Ucraina piazzandosi sul terzo gradino del podio.

Si chiude così il lungo weekend internazionale della scherma azzurra. Dopo lo storico trionfo azzurro nella Coppa del Mondo di spada femminile, oggi il bronzo del team ha messo il punto escalamativo sulla splendida trasferta di Wuxi.