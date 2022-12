CDM Scherma: bene l’Italia a Belgrado, Orleans e Tokyo

Concluse quest’oggi le gare preliminari delle tappe di Coppa del Mondo di sciabola e fioretto, al termine del quale l’Italia ha ottenuto la qualificazione al tabellone principale dieci fiorettisti, dieci fiorettiste e sei sciabolatrici, che si aggiungono ai nove sciabolatori che avevano raggiunto lo stesso obiettivo ieri. A Belgrado, nella prima gara di fioretto femminile si sono aggiunte ad Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto anche Martina Sinigalia, Anna Cristino, Giulia Amore, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Serena Rossini e Elena Tangherlini. Per quanto riguarda invece Martina Sinigalia, Anna Cristino, Giulia Amore, Serena Rossini e Elena Tangherlini hanno affrontato e vinto due turni preliminari prima di avere la certezza di tornare in pedana anche nella giornata di domani, quella in cui si deciderà il podio.