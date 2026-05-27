Irma Testa agli Sky Inclusion Days: «Il ring come spazio di riscatto, dalle periferie ai giovani in cerca di futuro»

La campionessa del mondo di pugilato ha partecipato oggi al panel “Un gioco da ragazze” nel corso dell’evento milanese di Sky Italia dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.

Il ring come luogo di riscatto, di voce ritrovata, di futuro possibile. Irma Testa, campionessa del mondo di pugilato e una delle figure più rappresentative dello sport italiano, ha portato oggi la sua storia sul palco degli Sky Inclusion Days 2026 allo Sky Campus di Milano, partecipando al panel “Un gioco da ragazze” nell’ambito della quarta edizione dell’evento di Sky Italia dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.

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Nel suo monologo, la pugile d’origine campana ha trasformato il ring in metafora: uno spazio fisico e simbolico in cui chi arriva dalla periferia può trovare la propria voce, il proprio posto nel mondo e la possibilità di essere riconosciuto. Un messaggio rivolto in modo particolare ai giovani, a chi cerca ancora un orizzonte.

Tutte le informazioni e il programma aggiornato in tempo reale sono disponibili su inclusiondays.sky.it.