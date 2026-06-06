Campionati Italiani Paralimpici Roma 2026, la spada incorona Lambertini, Castro, Garnero e Brunati

Dopo le notti spettacolari del Pincio, i Campionati Italiani Paralimpici Frwcciarossa “Roma 2026” sono proseguiti alla Fiera di Roma con una giornata interamente dedicata alla spada. I titoli tricolori della scherma in carrozzina sono andati a Emanule Lambertini, Amelio Castro Grueso, Sofia Garnero e Sofia Brunati, mentre Daphne Petrillo ha conquistato il titolo nella spada femminile non vedenti.

Lambertini fa il bis, primi tricolori per Castro e Petrillo

Tra i protagonisti più attesi c’era Emanuele Lambertini, che ha confermato il suo grande momento conquistando il secondo titolo in ventiquattro ore dopo il successo nel fioretto maschile categoria A. Per lui si tratta del dodicesimo titolo individuale in carriera, numeri da fuoriclasse vero.

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Grande soddisfazione anche per Amelio Castro Grueso, che ha firmato il suo primo scudetto nella spada, così come Daphne Petrillo, nuova campionessa italiana nella prova femminile Non Vedenti. Una vittoria di carattere, che certifica la crescita dell’atleta del Club Scherma Palermo.

Garnero e Brunati completano il quadro, oggi il gran finale

In campo femminile sono arrivate anche le affermazioni di Sofia Garnero e Sofia Brunati. Garnero ha centrato un altro risultato importante nella sua rassegna romana, confermandosi tra i nomi più solidi del movimento paralimpico azzurro. Brunati, invece, ha ribadito il proprio valore nella spada, aggiungendo un altro titolo a un percorso già ricco di soddisfazioni.

La manifestazione di avvia ora verso l’ultima giornata, che chiuderà il programma dei Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa 2026. Roma continua così a offrire una vetrina importante alla scherma paralimpica: tecnica, agonismo e storie pesanti, non certo gare di contorno.