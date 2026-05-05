Campionati Italiani Master, Riccione assegna altri 13 titoli: oggi il gran finale su “Assalto TV”

Penultima giornata ricca di verdetti ai Campionati Italiani Master individuali e a squadre di Riccione. Sulle pedane del PlayHall sono stati assegnati altri 13 titoli italiani, tra prove individuali e competizioni a squadre, inattesa del gran finale in programma oggi a partire dalle 13.00 su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

La spada femminile incorona cinque campionesse

Grande spazio alla spada femminile, con titoli distribuiti in tutte le categorie. Emilia Rossetti della Bernardi Ferrari si è imposta nella categoria 0, mentre Valentina Lattanzi del Circolo della Scherma Terni ha conquistato il titolo nella categoria 1.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Successi anche per Sabrina Inserra del CUS Catania nella categoria 2, Ewa Borowa della Giannone Castera nella categoria 3 e Gianna Cirillo del centro Sportivo Genova Scherma nella categoria 4, capace di firmare il bis con il successo già ottenuto nel fioretto.

Fioretto maschile e fare a squadre completano il programma

Nel fioretto maschile sono arrivati i titoli di Vincenzo Erman, Ugo Balestrieri, Filippo Pesce, Michele De Santis e Maurizio Galvan, vincitori rispettivamente nelle categorie 0, 1, 2, 3 e 4. Spazio poi alle gare a squadre: nella sciabola maschile categorie A ha trionfato il CH4 Sporting, mentre nella categoria B il successo è andato al Club Scherma Roma.

Nel fioretto femminile a squadre festa per la Scherma Sebino, davanti al Circolo della Scherma Terni e all’Olimpia Fencin Club. Riccione si prepara così al gran finale di oggi, da seguire emozioni per emozione su Sportface TV.