Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Oggi il day 3

Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella spada maschile. Oggi il day-3 in diretta su Assalto TV dalle 12:30.

Tredici titoli nazionali in una sola giornata. Il PlayHall di Riccione ha vissuto ieri, domenica 3 maggio, la seconda giornata dei Campionati Italiani Master individuali e a squadre, regalando emozioni su tutte le pedane tra fioretto femminile, sciabola maschile e prove collettive. Tra le protagoniste indiscusse della giornata spicca Martina Ganassin dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, capace di una splendida doppietta: oro nel fioretto femminile categoria 2 e oro a squadre nella sciabola femminile.

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Fioretto femminile: cinque categorie, cinque campionesse

Nella categoria 0 si è imposta Alison Staino del Club Scherma Agliana davanti ad Alessandra Petrignani del Club Scherma Jesi — che ha conquistato anche la Coppa Italia Master — e al bronzo ex aequo di Flavia Bogdana Lazar (Piccolo Teatro Milano) e Ylenia Maurizia Iervasi (Giulio Venere Scherma).

Nella categoria 1 trionfa Marta Cammilletti della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, con Marianna Attili del Circolo della Scherma Terni argento e bronzo condiviso tra Paola Quadri (Scherma Sebino, anche Coppa Italia Master) e Claudia Altamura (Capitolina Scherma).

Categoria 2 tutta per Martina Ganassin (Accademia d’Armi Musumeci Greco): argento a Maki Isomoto della Pentamodena, bronzo ex aequo per Elena Benucci (Circolo della Scherma Terni) e Francesca Zurlo (Olympia Fencing Club, Coppa Italia Master).

Nella categoria 3 vince Liqin Wei della Scherma Sebino davanti a Magda Melandri della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, con il bronzo condiviso tra Gianna Della Corte (Giannone Caserta) e Maria Vincenza Saracino (CH4 Sporting).

Chiude la categoria 4 con il successo di Gianna Cirillo del Centro Sportivo Genova Scherma: argento per Iris Gardini del Club Scherma Ariminum (anche Coppa Italia Master), bronzo a Marinella Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo) e Maria Franca Col (Frascati Scherma).

Sciabola maschile: cinque categorie assegnate

Nella categoria 0 è Stefano Diquattro del CH4 Sporting il nuovo campione italiano, con Vincenzo Tranchida (Campobello Scherma, anche Coppa Italia Master) argento e bronzo ex aequo per Giulio Cecere (Comando Aeronautica Militare Roma) e Giulio Giurisato (CUS Padova).

Categoria 1 al napoletano Alessandro Tuccillo del Club Scherma Napoli davanti a Paolo Gay (Accademia Scherma Pinerolo, Coppa Italia Master), con bronzo per Roberto Amalfitano (Club Scherma Roma) e Matteo Martini (SS Lazio Scherma Ariccia).

Nella categoria 2 trionfa Camillo Matrigali del Padova Scherma, argento a Lorenzo Giacinto Morretta (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), bronzo ex aequo per Oliver Emmerich (Officina della Scherma) e Davide Petrone (CH4 Sporting).

Categoria 3 con doppietta del Club Scherma Roma: Luca Falaschi campione italiano (e vincitore della Coppa Italia Master), Ildo Lanari argento; bronzo a Vincenzo Tallarico (Petrarca Scherma) e Alessandro Postorino (Fides Livorno).

Nella categoria 4 bis per Giulio Paroli del Fides Livorno: oro individuale e Coppa Italia Master. Argento per Achille Zanellato (Petrarca Scherma), bronzo a Enrico Antinoro (Sala di Scherma Società del Giardino Milano) e Lorenzo Varotto (Petrarca Scherma).

Le prove a squadre: Musumeci Greco, Bresso e Piccolo Teatro Milano sul tetto

Nella sciabola femminile a squadre trionfa l’Accademia d’Armi Musumeci Greco con Ginevra Barboni, Daniela Colaiacomo, Martina Ganassin e Aurora Rossetti, davanti al CH4 Sporting e al Petrarca Scherma bronzo.

Nella spada maschile a squadre categoria A vince la Scherma Bresso con Federico Bollati, Filippo Massone, Mattia Loiacono e Emiliano Mario Alfredo Celli: argento alla Comini Padova — costretta al ritiro per l’infortunio di Lorenz Lauria — bronzo alla Pentamodena. Nella categoria B trionfa il Piccolo Teatro Milano con Stefano Carlo Alippi, Paolo Belli, Fabio Peruchetti e Federico Strano, argento alla Polisportiva Scherma Bergamo e bronzo al Club Scherma Koala.

Oggi il day-3: sciabola maschile, spada femminile e fioretto maschile su Assalto TV

La rassegna continua oggi, lunedì 4 maggio, con la terza giornata che propone la sciabola maschile a squadre (categorie A e B), la spada femminile in tutte le categorie individuali (0-4) e il fioretto maschile individuale (categorie 0-4) e femminile a squadre. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma a partire dalle ore 12:30, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.