Campionati italiani Master di Riccione: gli highlights della giornata di oggi

Per rivivere i replay di oggi del Master le fasi finali delle competizioni e gli assalti decisivi sono disponibili integralmente su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma gratuita di Sportface dedicata ai grandi eventi della scherma italiana.
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