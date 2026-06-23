Nuoto, Paltrinieri attacca: “Problema acqua a Setúbal, atleti in ospedale”

La quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo disputata a Setúbal, in Portogallo, riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza in acque libere. Al termine della gara di 10 km, numerosi nuotatori accusano gravi problemi gastrointestinali a causa delle condizioni dell’acqua come accaduto nella Senna a Parigi durante le Olimpiadi.

La dura protesta di Paltrinieri e dei campioni contro World Aquatics

I campioni azzurri Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci affidano ai propri canali social una durissima contestazione. Il fuoriclasse italiano si rivolge in modo diretto alla federazione internazionale:

“La qualità dell’acqua è un problema, la temperatura dell’acqua è un problema, e non cambia mai davvero niente. Più di 10 atleti malati, alcuni in ospedale”.

Una testimonianza che trova immediata conferma nelle parole di Taddeucci, la quale accusa forti malori: “Una notte intera a vomitare, sdraiata per terra! Cara World Aquatics, stiamo affrontando problemi di scarsa qualità dell’acqua nelle competizioni da anni. Dov’è la protezione per gli atleti?”.

Alla protesta si unisce il tedesco Florian Wellbrock, che chiede apertamente di riconsiderare la scelta delle location. Secondo i regolamenti ufficiali, i livelli di Escherichia coli determinano la balneabilità. Valori superiori ai limiti impongono lo spostamento o l’annullamento della gara, ma a Setúbal si gareggia comunque.

Dal precedente di Parigi 2024 verso i campionati Europei 2026

Quanto accaduto in Portogallo richiama inevitabilmente alla memoria i Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando la balneabilità della Senna è rimasta per settimane al centro di polemiche, rinvii e continui monitoraggi.

Il tema della tutela della salute dei nuotatori si ripresenta identico in vista dei prossimi Europei di nuoto di fondo, in programma dal 4 all’8 agosto 2026. Per la rassegna continentale il circuito si sposterà più a valle rispetto alle Olimpiadi, abbandonando l’area del Ponte Alessandro III. Le gare si disputeranno nella zona di Grenelle, attorno all’Île aux Cygnes, nel 15° arrondissement, un tratto che proprio nell’estate 2026 aprirà alla balneazione pubblica.

La protesta esplosa a Setúbal dimostra però che le rassicurazioni non bastano più. Gli atleti esigono che la salute sia considerata una priorità assoluta, rilanciando un interrogativo che accompagna la disciplina da anni.

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