Tour de France: tappe, favoriti e come vederlo. Con Vingegaard anche l’italiano Piganzoli

L’edizione 113 del Tour de France scatta il 4 luglio 2026 da Barcellona per concludersi il 26 luglio a Parigi. I 3333 chilometri di tracciato garantiscono uno spettacolo tecnico immediato.

Il percorso della Grande Boucle e la copertura televisiva

Il tracciato del Tour del 2026 prevede 54450 metri di dislivello. La corsa inizia con una cronosquadre di 19,6 chilometri a Barcellona, utile per segnare i primi distacchi. Il gruppo affronta subito le montagne nella tappa 6 con l’arrivo inedito a Gavarnie-Gèdre, seguito dalla frazione di Puy Mary nel Massiccio Centrale. Dopo la cronometro individuale svizzera sul Lago Lemano della tappa 16, la classifica si decide definitivamente sulle Alpi. L’organizzazione ha inserito una doppia ascesa all’Alpe d’Huez tra le tappe 19 e 20, con quest’ultima indurita ulteriormente dai transiti sul Galibier e sulla Sarenne.

La trasmissione televisiva italiana offre una copertura totale per l’evento. In chiaro, la Rai accende le telecamere in diretta su Rai Sport HD e si trasferisce su Rai 2 HD dalle ore 14, con lo streaming gratuito disponibile su RaiPlay.

Copertura totale anche per i canali di Eurosport 1 HD disponibile sulle piattaforme digitali Discovery+, DAZN, TIMVision e Prime Video.

I pretendenti alla maglia gialla e gli atleti italiani

Per i ruolo di grandi favoriti, resta la sfida tra Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno della UAE si presenta in griglia dopo aver dominato le classiche di primavera. Vingegaard, capitano della Visma, tenta invece la prestigiosa accoppiata dopo il trionfo al Giro d’Italia 2026.

Il danese perde il supporto cruciale di Wout Van Aert, bloccato da un infortunio al gomito. Per coprire l’assenza del belga, la dirigenza ha convocato Davide Piganzoli. Lo scalatore italiano ha il compito di affiancare in salita compagni come Sepp Kuss e Matteo Jorgenson.

Dietro i 2 fuoriclasse si preparano gli sfidanti per il podio. Remco Evenepoel esordisce con la Red Bull-Bora-hansgrohe, mentre cresce l’attesa per il talento di 19 anni Paul Seixas, schierato dalla Decathlon. Grande attenzione anche Isaac Del Toro, prezioso gregario per Pogačar ma con le carte in regola per lottare anche da solo nella classifica generale.

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