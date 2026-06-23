Calciomercato: scambio Juve-PSG, sacrificio importante per Spalletti

La Juventus spinge forte sull’acceleratore per riportare a Torino Randal Kolo Muani. I dialoghi con il Paris Saint-Germain procedono a oltranza per sbloccare la trattativa di mercato che risulta ancora complessa dopo gli ostacoli di un anno fa.

Juve: nodo Kolo Muani e le richieste parigine

La Juve punta forte su Kolo Muani. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, l’attaccante avrebbe già espresso in modo chiaro la volontà di tornare a vestire la maglia bianconera, ma l’incastro economico tra i club resta difficile.

Il giocatore, rientrato alla base dopo il prestito al Tottenham, pesa a bilancio per circa 36 milioni di euro.

Di conseguenza, il club transalpino non sembrerebbe disposto a cederlo per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro in questa finestra estiva.

Per questa ragione, la dirigenze starebbero studiando una formula alternativa per superare l’ostacolo.

L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato per l’anno prossimo. Dunque, una proposta simile a quella presentata dalla Juve un anno fa. Condizioni difficili da accettare che ad agosto avevano già fatto naufragare l’affare tra i due club.

Dunque, ad oggi l’intesa sembrerebbe ancora lontano. Ma la vera variabile potrebbe essere quella di uno scambio. Tra i calciatori nella rosa di Spalletti, infatti, ci sarebbe una contropartita tecnica molto gradita a Luis Enrique: Khéphren Thuram.

Mercato Juve: l’intreccio di mercato ed il possibile scambio

Per sbloccare definitivamente l’affare e abbassare le pretese economiche francesi, infatti, la dirigenza della Juventus inserirebbe nella trattativa il cartellino di Khéphren Thuram. Il centrocampista classe 2001 piacerebbe molto al Paris Saint-Germain, oltre che in Premier League.

Secondo quando filtra, per il tecnico Luciano Spalletti il francese non figurerebbe nella lista degli incedibili e potrebbe rappresentare una pedina sacrificabile.

La società bianconera , inoltre, avrebbe anche l’esigenza di dover mettere a posto il bilancio entro il 30 giugno aggiungendo la somma di 13 milioni di euro. Acquistato nel 2024 per 20 milioni di euro, il calciatore vale oggi quasi il doppio, per questo la sua cessione garantirebbe una bella plusvalenza a Carnevali.

La Juve avrebbe così risolto due problemi, quello dell’attaccante e quello di bilancio. Il ragazzo, inoltre, potrebbe tornare in patria. Il passaggio in Franciam infatti, gli offrirebbe una forte spinta anche per tronare stabilmente in Nazionale con il fratello Marcus. Nello scacchiere tattico di Luis Enrique, dove un centrocampista fisico manca, raccoglierebbe l’eredità di Fabian Ruiz, il cui contratto scadrà nel 2027. Insomma, se non sono questi i presupposti giusti…

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