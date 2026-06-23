Mondiali, il Portogallo travolge l’Uzbekistan 5-0: Ronaldo nella storia con un altro record

Cristiano Ronaldo risponde a Leo Messi. Con l’argentino che ieri sera si è preso il titolo di capocannoniere nella storia dei Mondiali, è di CR7 un altro record. L’attaccante portoghese è l’unico calciatore ad esser andato in rete in 6 edizioni differenti del Mondiale.

Il Portogallo batte l’Uzbekistan: si sveglia Ronaldo

Il Portogallo travolge l’Uzbekistan con un netto 5-0 e si porta a quota 4 punti nel girone, mentre la formazione di Fabio Cannavaro vede vicino lo spettro dell’eliminazione.

La squadra di Martinez riscatta il pareggio del debutto contro il Congo e sblocca la gara dopo appena 6 minuti con Cristiano Ronaldo, abile a sfruttare un assist di Cancelo. I lusitani raddoppiano al 17′ grazie a una punizione di Nuno Mendes che mette in discesa l’incontro. Al 30′ l’Uzbekistan accorcia le distanze con Ganiev, ma l’intervento del Var annulla la rete per un fallo a inizio azione. Prima del riposo, al 39′, arriva il tris firmato ancora da Ronaldo, che capitalizza una triangolazione avviata da Bruno Fernandes.

Nella ripresa il commissario tecnico inserisce forze fresche e il monologo portoghese continua senza sosta. Al 60′ sfortuna per Nematov, che infila la propria porta per il momentaneo 4-0. Nel finale c’è gloria anche per Rafa Leao. L’attaccante entra all’83’ e dopo soli 4 minuti fulmina Yusupov con un potente tiro che fissa il risultato sul definitivo 5-0. Nel prossimo turno il Portogallo affronterà la Colombia per blindare il primato, mentre l’Uzbekistan sfiderà la Repubblica Democratica del Congo.

Cr7, altro record: gol in 6 Mondiali diversi

La serata consacra nuovamente Cristiano Ronaldo, capace di superare le critiche piovute dopo la prestazione opaca della prima giornata. Il capitano lusitano diventa il primo calciatore nella storia a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, un traguardo che parte da Germania 2006 e arriva fino a USA-Canada-Messico 2026, staccando Lionel Messi fermo a 5.

Grazie a questa vittoria, la nazionale di Martinez potrà affrontare con relativa serenità la partita più impegnativa del girone contro la Colombia. Per l’Uzbekistan passare il turno sarà complicato. La selezione guidata da Fabio Cannavaro non è ancora aritmeticamente fuori dal torneo, ma il suo destino dipenderà anche dal risultato del match tra la Repubblica Democratica del Congo e i colombiani. Con il successo degli africani, infatti, sarà praticamente impossibile passare il turno.

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