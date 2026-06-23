Tennis, ATP Eastbourne: Bellucci crolla contro Humbert

Il cammino di Mattia Bellucci sull’erba dell’ATP 250 di Eastbourne si interrompe al primo turno dopo una lunga maratona. Il tennista azzurro cede contro francese Ugo Humbert, numero 30 della classifica mondiale, che si impone con il punteggio finale di 7-6 6-7 6-4 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco.

Equilibrio assoluto nei primi due set ed epilogo al tie-break

Bellucci, che peccato. La partita comincia su un equilibrio sostanziale, con i due tennisti che difendono i rispettivi turni di battuta senza concedere grandi occasioni. La prima svolta si registra nel 6° game, quando Bellucci affronta due palle break e cede il servizio a causa di un errore gratuito. Humbert serve per il set sul 5-3, ma fallisce l’opportunità e subisce il controbreak immediato del tennista lombardo. Il verdetto si decide così al tie-break, dove il transalpino si dimostra più lucido nei momenti decisivi e archivia la frazione per 7-5.

Nel secondo set l’equilibrio è ancora più evidente e l’unica palla break della frazione è a favore dell’azzurro nel 2° game, annullata da Humbert con un passante di rovescio. Si arriva nuovamente al tie–break, ma stavolta il copione è completamente diverso. Bellucci prende subito il largo portandosi sul 5-0 e chiude con un netto 7-1, rimandando il verdetto finale al terzo set.

Il blackout decisivo nel finale di partita premia Humbert

Il set decisivo ricalca l’andamento di quello precedente, con le percentuali al servizio che rimangono molto alte per entrambi i contendenti. Bellucci ha un’altra chance per strappare la battuta all’avversario, ma Humbert questa volta si salva con un colpo di rovescio vincente. Quando la sfida sembra ormai indirizzata verso il terzo tie-break dell’incontro, il tennista italiano subisce un blackout improvviso durante il 10° game. Avanti 40-15 sul proprio servizio, Bellucci commette un pesante doppio fallo e subisce la rimonta del francese, che sfrutta subito il primo match point per chiudere la contesa sul 6-4.

L’eliminazione lascia molti rimpianti all’azzurro, che chiude la partita con ottime statistiche, tra cui 11 ace e il 74% di punti vinti con la prima palla. Bellucci mette a referto anche 30 colpi vincenti contro i 21 del suo rivale e commette meno errori non forzati, fermandosi a quota 34 contro i 42 di Humbert. Insomma, una partita che non si doveva, ma si poteva vincere per l’italiano, che esce di scena tra tanti rimpianti.

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